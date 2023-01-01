Toyota Corolla

Уважаемые клиенты! Мы рады представить Вам Toyota Corolla, 2022 года! Это надежный и комфортабельный автомобиль, который имеет электронный ПТС и всего одного владельца.

Кроме того, Toyota Corolla имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова, которое не только выглядит шикарно, но и защищает поверхность автомобиля от небольших царапин и сколов.

Одной из самых важных функций этого автомобиля являются камера заднего вида, которая поможет вам парковаться даже на самых оживленных улицах.

Также, Toyota Corolla оснащен кондиционером, который предоставит вам максимально комфортные условия в любое время года.

Автомобиль оборудован бесключевым доступом и запуском двигателя. Больше не нужно тратить время на поиск ключа в сумочке или кармане! Просто нажмите кнопку и автомобиль готов к поездке!

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