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Toyota Corolla
2022
2 450 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Toyota Corolla 2022

2 450 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Corolla
  • Поколение XII (E210)
  • Модификация 1.2 CVT (116 л.с.)
  • Год 2022
  • Пробег 2157 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 494180
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1197 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 116 л.с.
  • Воблер 160

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 15
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Corolla

Уважаемые клиенты! Мы рады представить Вам Toyota Corolla, 2022 года! Это надежный и комфортабельный автомобиль, который имеет электронный ПТС и всего одного владельца.

Кроме того, Toyota Corolla имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова, которое не только выглядит шикарно, но и защищает поверхность автомобиля от небольших царапин и сколов.

Одной из самых важных функций этого автомобиля являются камера заднего вида, которая поможет вам парковаться даже на самых оживленных улицах.

Также, Toyota Corolla оснащен кондиционером, который предоставит вам максимально комфортные условия в любое время года.

Автомобиль оборудован бесключевым доступом и запуском двигателя. Больше не нужно тратить время на поиск ключа в сумочке или кармане! Просто нажмите кнопку и автомобиль готов к поездке!

Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово "ФРЕШ" и получайте бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы!

id494180

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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