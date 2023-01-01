Toyota Corolla

Уникальная возможность стать обладателем стильного и надежного автомобиля Toyota Corolla 2016 года выпуска! Этот седан в сером цвете сразу привлекает взгляды и подчеркивает ваш безупречный вкус.

Toyota Corolla оснащена мощным двигателем мощностью 95 л.с., который гарантирует плавность и комфорт при каждой поездке. Кроме того, этот автомобиль имеет левый руль, что делает управление еще более удобным и интуитивно понятным.

Салон Toyota Corolla просторный и уютный, с комфортабельными сидениями и качественными материалами отделки. Коробка передач - автоматическая, что позволяет вам наслаждаться плавными переключениями и безупречным комфортом во время движения.

Этот автомобиль оснащен передним приводом, что обеспечивает отличное сцепление с дорогой и безопасность при любых погодных условиях.

Toyota Corolla 2016 года выпуска имеет оригинальный ПТС и заводское лакокрасочное покрытие, что подтверждает его идеальное состояние и гарантирует долгий срок службы.

Не упустите возможность приобрести этот великолепный автомобиль Toyota Corolla 2016 года выпуска. Он станет надежным спутником в ваших ежедневных поездках и принесет вам удовольствие от вождения. Поторопитесь, количество таких предложений ограничено!

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