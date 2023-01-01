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Toyota Corolla
2016
1 258 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Toyota Corolla 2016

1 258 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Corolla
  • Поколение XI (E160, E170) Рестайлинг
  • Модификация Axio 1.3 CVT (95 л.с.)
  • Год 2016
  • Пробег 46628 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN 015550
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1329 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 95 л.с.
  • Воблер 119

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 14
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Corolla

Уникальная возможность стать обладателем стильного и надежного автомобиля Toyota Corolla 2016 года выпуска! Этот седан в сером цвете сразу привлекает взгляды и подчеркивает ваш безупречный вкус.

Toyota Corolla оснащена мощным двигателем мощностью 95 л.с., который гарантирует плавность и комфорт при каждой поездке. Кроме того, этот автомобиль имеет левый руль, что делает управление еще более удобным и интуитивно понятным.

Салон Toyota Corolla просторный и уютный, с комфортабельными сидениями и качественными материалами отделки. Коробка передач - автоматическая, что позволяет вам наслаждаться плавными переключениями и безупречным комфортом во время движения.

Этот автомобиль оснащен передним приводом, что обеспечивает отличное сцепление с дорогой и безопасность при любых погодных условиях.

Toyota Corolla 2016 года выпуска имеет оригинальный ПТС и заводское лакокрасочное покрытие, что подтверждает его идеальное состояние и гарантирует долгий срок службы.

Не упустите возможность приобрести этот великолепный автомобиль Toyota Corolla 2016 года выпуска. Он станет надежным спутником в ваших ежедневных поездках и принесет вам удовольствие от вождения. Поторопитесь, количество таких предложений ограничено!

id015550

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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