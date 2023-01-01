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Toyota Corolla
2015
1 539 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Toyota Corolla 2015

1 539 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 98 22
Купить онлайн
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Corolla
  • Поколение XI (E160, E170) Рестайлинг
  • Модификация Fielder 1.5hyb CVT (74 л.с.)
  • Год 2015
  • Пробег 88298 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Белый
  • VIN 016962
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1496 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 74 л.с.
  • Воблер 20

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Corolla

Мы рады предложить вам уникальную возможность стать обладателем превосходного автомобиля - Toyota Corolla. Этот автомобиль был импортирован из Японии, а это гарантирует его безупречное качество и надежность.

Один из наиболее привлекательных аспектов этого автомобиля - его электронный ПТС. Это означает, что он не имеет владельцев по РФ, что в свою очередь гарантирует отсутствие проблем с регистрацией.

Но это ещё не всё! Toyota Corolla оснащена рядом дополнительных функций и особенностей, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной.

В автомобиле присутствует система удержания в полосе, которая помогает водителю оставаться на своей полосе движения, обеспечивая дополнительный уровень безопасности. Также вам будет доступна система бесключевого доступа, позволяющая легко и удобно открывать и закрывать автомобиль без использования ключа.

И это ещё не всё! Автоматический дальний свет фар - ещё одна великолепная особенность Toyota Corolla, которая автоматически переключает ближний и дальний свет фар в зависимости от условий дороги и движения, обеспечивая оптимальную видимость и безопасность.

Не упустите возможность приобрести этот потрясающий автомобиль. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам сделать правильный выбор. Сделайте шаг к комфорту и надежности с Toyota Corolla!

id016962

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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