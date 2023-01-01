Toyota Corolla

Мы рады предложить вам уникальную возможность стать обладателем превосходного автомобиля - Toyota Corolla. Этот автомобиль был импортирован из Японии, а это гарантирует его безупречное качество и надежность.

Один из наиболее привлекательных аспектов этого автомобиля - его электронный ПТС. Это означает, что он не имеет владельцев по РФ, что в свою очередь гарантирует отсутствие проблем с регистрацией.

Но это ещё не всё! Toyota Corolla оснащена рядом дополнительных функций и особенностей, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной.

В автомобиле присутствует система удержания в полосе, которая помогает водителю оставаться на своей полосе движения, обеспечивая дополнительный уровень безопасности. Также вам будет доступна система бесключевого доступа, позволяющая легко и удобно открывать и закрывать автомобиль без использования ключа.

И это ещё не всё! Автоматический дальний свет фар - ещё одна великолепная особенность Toyota Corolla, которая автоматически переключает ближний и дальний свет фар в зависимости от условий дороги и движения, обеспечивая оптимальную видимость и безопасность.

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