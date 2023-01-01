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Toyota Corolla
2008
759 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota Corolla 2008

759 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
Купить онлайн
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Corolla
  • Поколение X (E140, E150)
  • Модификация AMT 1.6 AMT (124 л.с.)
  • Год 2008
  • Пробег 190717 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Голубой
  • VIN 532952
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 124 л.с.
  • Воблер 59

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Toyota Corolla

Уникальная возможность приобрести автомобиль Toyota Corolla в отличном состоянии! Эта модель, выпущенная в 2008 году, будет вашим надежным спутником на дороге.

Toyota Corolla оборудована мощным двигателем объемом 1.6 литра и мощностью 124 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач обеспечивает комфортную и плавную езду.

Этот автомобиль имеет все необходимые опции для вашего комфорта. Кондиционер позволит вам сохранить прохладу в салоне даже в самые жаркие дни. Обогрев сидений сделает поездки в холодное время года более приятными. Электропривод зеркал позволит вам легко настроить их в нужное положение. Антиблокировочная система (ABS) обеспечит вам безопасность на дороге.

Toyota Corolla также имеет просторный салон с тканевой обивкой и регулировкой руля в двух плоскостях. Вы сможете настроить сиденье водителя по высоте, чтобы найти наиболее удобное положение. Электростеклоподъемники передних окон и ручная регулировка сиденья пассажира добавляют удобства.

Этот автомобиль также оснащен легкосплавными дисками диаметром 16 дюймов, которые придают ему элегантный и стильный вид. Подушки безопасности на передних сиденьях, бортовой компьютер, усилитель рулевого управления, центральный замок и обогрев зеркал - все это делает Toyota Corolla еще более привлекательной и удобной для вас.

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id532952

Fresh Воронеж
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