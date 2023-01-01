Toyota Corolla

Уникальная возможность приобрести автомобиль Toyota Corolla в отличном состоянии! Эта модель, выпущенная в 2008 году, будет вашим надежным спутником на дороге.

Toyota Corolla оборудована мощным двигателем объемом 1.6 литра и мощностью 124 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач обеспечивает комфортную и плавную езду.

Этот автомобиль имеет все необходимые опции для вашего комфорта. Кондиционер позволит вам сохранить прохладу в салоне даже в самые жаркие дни. Обогрев сидений сделает поездки в холодное время года более приятными. Электропривод зеркал позволит вам легко настроить их в нужное положение. Антиблокировочная система (ABS) обеспечит вам безопасность на дороге.

Toyota Corolla также имеет просторный салон с тканевой обивкой и регулировкой руля в двух плоскостях. Вы сможете настроить сиденье водителя по высоте, чтобы найти наиболее удобное положение. Электростеклоподъемники передних окон и ручная регулировка сиденья пассажира добавляют удобства.

Этот автомобиль также оснащен легкосплавными дисками диаметром 16 дюймов, которые придают ему элегантный и стильный вид. Подушки безопасности на передних сиденьях, бортовой компьютер, усилитель рулевого управления, центральный замок и обогрев зеркал - все это делает Toyota Corolla еще более привлекательной и удобной для вас.

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