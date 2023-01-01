Toyota Corolla

Мы рады представить вам новый автомобиль Toyota Corolla 2022, прямиком из ОАЭ. Этот эксклюзивный автомобиль доступен для продажи, предоставляя вам возможность приобрести его с особыми преимуществами.

Одним из главных преимуществ Toyota Corolla 2022 является заводское лакокрасочное покрытие кузова, обеспечивающее стильный и привлекательный внешний вид на долгие годы.

В комплектации данного автомобиля вы найдете ряд полезных функций, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной. Кондиционер с одной зоной климат-контроля и легкосплавные диски диаметром 15 дюймов обеспечат оптимальные условия и отличную управляемость на дороге.

Toyota Corolla 2022 также оснащена передовыми системами безопасности, включая иммобилайзер, датчик света, адаптивный круиз-контроль и систему удержания автомобиля в полосе. Центральный замок, усилитель рулевого управления и электроскладывание зеркал обеспечивают удобство и функциональность в повседневной эксплуатации.

Внутренний комфорт Toyota Corolla 2022 подчеркивает салон из высококачественной ткани и темный цвет салона. Вы сможете легко настроить позицию водительского сиденья благодаря регулировке по высоте, а для пассажира доступна ручная регулировка сиденья. Руль регулируется в двух плоскостях, а электропривод зеркал и электростеклоподъемники предлагают дополнительный комфорт и удобство.

Продуманность и безопасность являются ключевыми аспектами этого автомобиля. В комплектацию входят системы безопасности, такие как антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости и фронтальные и боковые подушки безопасности.

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