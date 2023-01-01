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Toyota Corolla
2022
2 500 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Toyota Corolla 2022

2 500 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Corolla
  • Поколение XII (E210)
  • Модификация 1.2 CVT (116 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 351 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 884771
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1197 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 116 л.с.
  • Воблер 10

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 15
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Corolla

Мы рады представить вам новый автомобиль Toyota Corolla 2022, прямиком из ОАЭ. Этот эксклюзивный автомобиль доступен для продажи, предоставляя вам возможность приобрести его с особыми преимуществами.

Одним из главных преимуществ Toyota Corolla 2022 является заводское лакокрасочное покрытие кузова, обеспечивающее стильный и привлекательный внешний вид на долгие годы.

В комплектации данного автомобиля вы найдете ряд полезных функций, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной. Кондиционер с одной зоной климат-контроля и легкосплавные диски диаметром 15 дюймов обеспечат оптимальные условия и отличную управляемость на дороге.

Toyota Corolla 2022 также оснащена передовыми системами безопасности, включая иммобилайзер, датчик света, адаптивный круиз-контроль и систему удержания автомобиля в полосе. Центральный замок, усилитель рулевого управления и электроскладывание зеркал обеспечивают удобство и функциональность в повседневной эксплуатации.

Внутренний комфорт Toyota Corolla 2022 подчеркивает салон из высококачественной ткани и темный цвет салона. Вы сможете легко настроить позицию водительского сиденья благодаря регулировке по высоте, а для пассажира доступна ручная регулировка сиденья. Руль регулируется в двух плоскостях, а электропривод зеркал и электростеклоподъемники предлагают дополнительный комфорт и удобство.

Продуманность и безопасность являются ключевыми аспектами этого автомобиля. В комплектацию входят системы безопасности, такие как антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости и фронтальные и боковые подушки безопасности.

Также, при покупке Toyota Corolla 2022, вы получите в подарок бесплатный отчет по данному автомобилю. Просто звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово "ФРЕШ" и наши специалисты предоставят вам детальную информацию о данном автомобиле.

Не упустите возможность стать владельцем Toyota Corolla 2022! Позвоните нам уже сегодня и получите этот надежный и комфортабельный автомобиль для вашего повседневного использования.

id884771

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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