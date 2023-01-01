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Toyota Corolla
2022
2 699 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Toyota Corolla 2022

2 699 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
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Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Corolla
  • Поколение XII (E210)
  • Модификация 1.2 CVT (116 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 24 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 460990
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1197 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 116 л.с.
  • Воблер 110

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Corolla

Преимущества:
- Кондиционер (климат 1-зонный)
- Кожаный салон
- Система камер кругового обзора
- Адаптивный круиз контроль
- Система удержания автомобиля в полосе
- Панорамный сдвижной люк
- Датчики дождя и света
- Автоматическое переключение фар ближний/дальний
- Подогревы передних сидений
- Легкосплавные диски
- Передние противотуманные фары
- Бортовой компьютер
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники всех дверей
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости

id460990

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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