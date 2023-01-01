Toyota Corolla
Преимущества:
- Кондиционер (климат 1-зонный)
- Кожаный салон
- Система камер кругового обзора
- Адаптивный круиз контроль
- Система удержания автомобиля в полосе
- Панорамный сдвижной люк
- Датчики дождя и света
- Автоматическое переключение фар ближний/дальний
- Подогревы передних сидений
- Легкосплавные диски
- Передние противотуманные фары
- Бортовой компьютер
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники всех дверей
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
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