Toyota Corolla

Уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам автомобиль Toyota Corolla, 2022 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из ОАЭ и имеет все необходимые документы, включая электронный ПТС, который является действующим. Вы можете быть уверены в его качестве и подлинности.

Заводское лакокрасочное покрытие гарантирует сохранение привлекательного внешнего вида автомобиля на протяжении долгого времени.

Внутри автомобиля вас ожидает комфорт и роскошь. Мультируль позволяет управлять различными функциями автомобиля без лишних усилий. Кожаный салон создает элегантную и стильную обстановку, а обогрев сидений обеспечивает комфорт в холодные дни.

Камера кругового обзора обеспечивает безопасность при парковке и маневрировании. Вы сможете легко контролировать окружающую обстановку и избежать повреждений при парковке.

Люк добавляет шарма и позволяет насладиться свежим воздухом и естественным освещением в салоне автомобиля. Электроручник облегчает использование автомобиля и делает его более удобным в эксплуатации.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и предоставят вам всю необходимую информацию.

Мы благодарим вас за проявленный интерес к нашему автомобилю и надеемся на сотрудничество с вами!

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