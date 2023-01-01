Toyota Corolla

Уважаемые клиенты!

Мы с радостью представляем вам совершенно новый автомобиль Toyota Corolla 2022 года выпуска. Этот потрясающий автомобиль был ввезен из Китая и обладает всеми необходимыми документами для легальной эксплуатации.

Toyota Corolla 2022 года обладает множеством превосходных характеристик и особенностей, которые сделают вашу поездку комфортной и удобной. В автомобиле установлен мультируль, который позволит вам управлять различными функциями автомобиля без отрыва от дороги.

Салон автомобиля обтянут кожей, что придаст ему роскошный и стильный вид. Дополнительно, передние сидения оборудованы обогревом, что сделает ваши поездки приятными даже в холодную погоду.

Камера кругового обзора обеспечит вам полный контроль над окружающей обстановкой, что поможет избежать неприятных ситуаций при парковке или маневрировании на дороге. Люк добавит в салон автомобиля еще больше света и пространства, создавая приятную атмосферу внутри.

Электроручник обеспечит удобство и безопасность при парковке и остановках на подъемах. Легкосплавные диски 16 дюймов добавят стильности и элегантности внешнему виду автомобиля.

Не забывайте, что данный автомобиль имеет электронный ПТС и заводское лакокрасочное покрытие, что гарантирует его качество и надежность.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы и предоставим дополнительную информацию о Toyota Corolla 2022 года выпуска.

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