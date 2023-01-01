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Toyota Corolla
2022
2 580 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Toyota Corolla 2022

2 580 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Corolla
  • Поколение XII (E210)
  • Модификация 1.2 CVT (116 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 25 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 883534
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1197 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 116 л.с.
  • Воблер 177

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Люк
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Corolla

Уважаемые клиенты!
Мы с радостью представляем вам совершенно новый автомобиль Toyota Corolla 2022 года выпуска. Этот потрясающий автомобиль был ввезен из Китая и обладает всеми необходимыми документами для легальной эксплуатации.

Toyota Corolla 2022 года обладает множеством превосходных характеристик и особенностей, которые сделают вашу поездку комфортной и удобной. В автомобиле установлен мультируль, который позволит вам управлять различными функциями автомобиля без отрыва от дороги.

Салон автомобиля обтянут кожей, что придаст ему роскошный и стильный вид. Дополнительно, передние сидения оборудованы обогревом, что сделает ваши поездки приятными даже в холодную погоду.

Камера кругового обзора обеспечит вам полный контроль над окружающей обстановкой, что поможет избежать неприятных ситуаций при парковке или маневрировании на дороге. Люк добавит в салон автомобиля еще больше света и пространства, создавая приятную атмосферу внутри.

Электроручник обеспечит удобство и безопасность при парковке и остановках на подъемах. Легкосплавные диски 16 дюймов добавят стильности и элегантности внешнему виду автомобиля.

Не забывайте, что данный автомобиль имеет электронный ПТС и заводское лакокрасочное покрытие, что гарантирует его качество и надежность.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы и предоставим дополнительную информацию о Toyota Corolla 2022 года выпуска.

id883534

Fresh Минеральные Воды
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Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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