Toyota Corolla
Преимущества:
-Кондиционер
-Камера задняя
-Усилитель руля
-Бортовой компьютер
-Электропривод зеркал
-Регулировка руля по вылету
-Регулировка руля по высоте
-Электростеклоподъемники задние
-Электростеклоподъемники передние
-Мультифункциональное рулевое колесо
-Дневные ходовые огни
-Противотуманные фары
-Электрообогрев боковых зеркал
-Электрообогрев зоны стеклоочистителей
-Обогрев рулевого колеса
-Подогрев передних сидений
-Отделка кожей рулевого колеса
-Передний центральный подлокотник
-USB
-CarPlay
-Bluetooth
-Розетка 12V
-Android Auto
-Мультимедиа система с ЖК-экраном
-Диски 16
-Центральный замок
-Система стабилизации (ESP)
-Антиблокировочная система (ABS)
-Антипробуксовочная система (ASR)
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