Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Toyota Corolla
2022
2 899 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Toyota Corolla 2022

2 899 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Corolla
  • Поколение XII (E210)
  • Модификация 1.6 CVT (122 л.с.)
  • Комплектация Стиль
  • Год 2022
  • Пробег 1898 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 126049
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 122 л.с.
  • Воблер 51

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Toyota Corolla

Преимущества:
-Кондиционер
-Камера задняя
-Усилитель руля
-Бортовой компьютер
-Электропривод зеркал
-Регулировка руля по вылету
-Регулировка руля по высоте
-Электростеклоподъемники задние
-Электростеклоподъемники передние
-Мультифункциональное рулевое колесо
-Дневные ходовые огни
-Противотуманные фары
-Электрообогрев боковых зеркал
-Электрообогрев зоны стеклоочистителей
-Обогрев рулевого колеса
-Подогрев передних сидений
-Отделка кожей рулевого колеса
-Передний центральный подлокотник
-USB
-CarPlay
-Bluetooth
-Розетка 12V
-Android Auto
-Мультимедиа система с ЖК-экраном
-Диски 16
-Центральный замок
-Система стабилизации (ESP)
-Антиблокировочная система (ABS)
-Антипробуксовочная система (ASR)

id126049

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Toyota

Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4

Toyota RAV4
2012

1 355 000 ₽

Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4

Toyota RAV4
2007

1 200 000 ₽

Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4

Toyota RAV4
2015

2 465 000 ₽

Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry

Toyota Camry
2021

3 495 000 ₽

Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux Toyota Hilux

Toyota Hilux
2017

3 550 000 ₽

Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado
2014

3 490 000 ₽

Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla

Toyota Corolla
2008

1 229 000 ₽

Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla

Toyota Corolla
2005

614 000 ₽

Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra Toyota Supra

Toyota Supra
2020

5 839 000 ₽

Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon

Toyota Avalon
2022

3 968 910 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа