Преимущества:
- Новый автомобиль
- Электронный ПТС
- Круиз-контроль
- Камера заднего вида
- Авто дальний свет
- Датчики света и дождя
- Подогрев сидений
- Система удержания в полосе
- Система экстренного торможения
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