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Toyota Corolla
2022
2 599 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Toyota Corolla 2022

2 599 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Corolla
  • Поколение XII (E210)
  • Модификация 1.2 CVT (116 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 101 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 479159
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1197 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 116 л.с.
  • Воблер 236

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Corolla

Преимущества:
- Новый автомобиль
- Электронный ПТС
- Круиз-контроль
- Камера заднего вида
- Авто дальний свет
- Датчики света и дождя
- Подогрев сидений
- Система удержания в полосе
- Система экстренного торможения

id479159

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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