Toyota Corolla
ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.
Преимущества:
- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Вы будете первым владельцем
- Кондиционер
- Круиз-контроль
- Система удержания в полосе
- Мультируль
- Цветной многофункциональный дисплей
- Ключ ДУ (дистанционный ключ)
- Режим авто для дальнего света
- Электроручник
- Светодиодные фары
- Светодиодные ходовые огни
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система распределения тормозного усилия (EBD)
- Вспомогательная система торможения (BAS)
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Камера заднего обзора
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