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Toyota Corolla
2023
2 820 000 ₽
Возможна доставка
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Toyota Corolla 2023

2 820 000 ₽
Удаленная комиссия
Возможна доставка
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Corolla
  • Поколение XII (E210)
  • Модификация 1.5 CVT (121 л.с.)
  • Год 2023
  • Пробег 56 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 500639
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1490 см3
  • КПП Автомат робот
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 121 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Corolla

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Преимущества:
- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Вы будете первым владельцем
- Кондиционер
- Круиз-контроль
- Система удержания в полосе
- Мультируль
- Цветной многофункциональный дисплей
- Ключ ДУ (дистанционный ключ)
- Режим авто для дальнего света
- Электроручник
- Светодиодные фары
- Светодиодные ходовые огни
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система распределения тормозного усилия (EBD)
- Вспомогательная система торможения (BAS)
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Камера заднего обзора

500639

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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