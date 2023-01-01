Toyota Corolla

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ

Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Преимущества:

- Электронный ПТС

- Заводское лакокрасочное покрытие

- Вы будете первым владельцем

- Кондиционер

- Круиз-контроль

- Система удержания в полосе

- Мультируль

- Цветной многофункциональный дисплей

- Ключ ДУ (дистанционный ключ)

- Режим авто для дальнего света

- Электроручник

- Светодиодные фары

- Светодиодные ходовые огни

- Антиблокировочная система (ABS)

- Система распределения тормозного усилия (EBD)

- Вспомогательная система торможения (BAS)

- Система электронного контроля устойчивости (ESP)

- Камера заднего обзора

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