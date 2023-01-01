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Toyota Corolla
2015
1 589 000 ₽
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Toyota Corolla 2015

1 589 000 ₽
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Купить онлайн
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Corolla
  • Поколение XI (E160, E170) Рестайлинг
  • Модификация Fielder 1.5hyb CVT (74 л.с.)
  • Год 2015
  • Пробег 146380 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Черный
  • Воблер 73
  • VIN 109821
  • Тип двигателя Гибрид
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 1496 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 74 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Магнитола (CD)
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Corolla

Преимущества:
- 1 владелец
- Оригинал ПТС
- Кондиционер (климат 1-зонный)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Камера заднего вида

109821

Fresh Оренбург
Адрес: г. Оренбург, Загородное шоссе, 3/1
Отдел продаж: +7 353 266 36 72
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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