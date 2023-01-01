Toyota Corolla

Преимущества

- Автомобиль ввезен в РФ

- Полный комплект документов для постановки на учет

- Контроль дистанции

- Удержание в полосе

- Датчик света

- Датчик дождя

- Автоматический свет

- Светодиодные фары

- Передние противотуманные фары

- Теплозащитное остекление

- Бамперы GR Sport

- Кожаная оплетка рулевого колеса

- Управление аудиосистемой на руле

- Кнопка запуска двигателя

- Спортивные сиденья

- Кнопка переключения автомобиля в спортивный режим

- Функция "Проводи меня домой"

524240