Toyota Corolla
Преимущества
- Автомобиль ввезен в РФ
- Полный комплект документов для постановки на учет
- Контроль дистанции
- Удержание в полосе
- Датчик света
- Датчик дождя
- Автоматический свет
- Светодиодные фары
- Передние противотуманные фары
- Теплозащитное остекление
- Бамперы GR Sport
- Кожаная оплетка рулевого колеса
- Управление аудиосистемой на руле
- Кнопка запуска двигателя
- Спортивные сиденья
- Кнопка переключения автомобиля в спортивный режим
- Функция "Проводи меня домой"
524240