Toyota Corolla
Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Кондиционер
- Тонированные стекла
- Иммобилайзер
- Сигнализация
- Обратная связь
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Регул. Сидения пасс. (по высоте)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система курсовой устойчивости
- Антипробуксовочная система
- Подушки безопасности (фронтальные)
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