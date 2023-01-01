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Toyota Corolla
2022
2 799 000 ₽
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Toyota Corolla 2022

2 799 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Corolla
  • Поколение XII (E210)
  • Модификация 1.5 CVT (121 л.с.)
  • Год 2022
  • Пробег 2200 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • Воблер 42
  • VIN 518796
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1490 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 121 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Corolla

Преимущества:

- Электронный ПТС
- 1 владелец
- Автомобиль в заводском лакокрасочном покрытии
- Кондиционер (климат 1-зонный)
- Кожаный салон
- Адаптивный круиз контроль
- Система удержания автомобиля в полосе
- Панорамный сдвижной люк
- Датчики дождя и света
- Автоматическое переключение фар ближний/дальний
- Подогревы передних сидений
- Легкосплавные диски
- Передние противотуманные фары
- Бортовой компьютер
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники всех дверей
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости

518796

Fresh Тюмень Юг
Адрес: г. Тюмень, Московский тракт, 320
Отдел продаж: +7 345 257 98 22
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