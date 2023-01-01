Toyota Corolla Cross

Дорогие друзья! Мы рады сообщить, что в нашем автосалоне появился новый лот - Toyota Corolla Cross, 2022 года выпуска! Этот автомобиль является прекрасным вариантом для тех, кто ценит комфорт, экономичность и надежность.

Toyota Corolla Cross оснащен 1.8hyb CVT мотором, который позволяет развивать скорость до 98 л.с. и проезжать на одной зарядке до 234 километров. Автомобиль был доставлен в РФ в декабре 2022 года и на данный момент имеет заводское лакокрасочное покрытие, которое не подвергалось никаким механическим повреждениям.

За данным автомобилем не наблюдается многократная смена владельцев, его электронный ПТС укажет на одного надежного собственника.

Если вы ищете надежный автомобиль, который не подведет вас в самых экстремальных ситуациях, то Toyota Corolla Cross является лучшим выбором! Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши профессиональные менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку этого замечательного автомобиля!

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