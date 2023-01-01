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Toyota Corolla Cross
2022
3 399 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Toyota Corolla Cross 2022

3 399 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Corolla Cross
  • Поколение I
  • Модификация 1.8hyb CVT (98 л.с.)
  • Год 2022
  • Пробег 234 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 506391
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1798 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 98 л.с.
  • Воблер 255

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Люк
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Corolla Cross

Дорогие друзья! Мы рады сообщить, что в нашем автосалоне появился новый лот - Toyota Corolla Cross, 2022 года выпуска! Этот автомобиль является прекрасным вариантом для тех, кто ценит комфорт, экономичность и надежность.

Toyota Corolla Cross оснащен 1.8hyb CVT мотором, который позволяет развивать скорость до 98 л.с. и проезжать на одной зарядке до 234 километров. Автомобиль был доставлен в РФ в декабре 2022 года и на данный момент имеет заводское лакокрасочное покрытие, которое не подвергалось никаким механическим повреждениям.

За данным автомобилем не наблюдается многократная смена владельцев, его электронный ПТС укажет на одного надежного собственника.

Если вы ищете надежный автомобиль, который не подведет вас в самых экстремальных ситуациях, то Toyota Corolla Cross является лучшим выбором! Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши профессиональные менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку этого замечательного автомобиля!

id506391

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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