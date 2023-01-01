Toyota Corolla Cross

Мы рады представить Вам наш новый автомобиль - Toyota Corolla Cross, 2022 года выпуска. Этот автомобиль был куплен у официального дилера в Грузии и еще не стоял на учете. Каждая деталь этого автомобиля до сих пор находится в заводском лакокрасочном покрытии, что гарантирует его оригинальность.

Toyota Corolla Cross разработан для тех, кто ценит комфорт и безопасность в автомобиле. Наши инженеры создали автомобиль, который сочетает в себе высокие технологии, надежность и эффективность. Каждый элемент Toyota Corolla Cross был продуман до мелочей, чтобы обеспечить максимальный уровень комфорта и удобства.

Этот автомобиль оснащен самыми последними функциями, которые делают езду приятной и безопасной. Среди них - система контроля климата, которая поддерживает комфортную температуру в салоне в любое время года. Также в автомобиле есть мультимедийная система, которая позволяет Вам наслаждаться любимой музыкой и подключать устройства в одно касание.

Toyota Corolla Cross 2022 года выпуска - это автомобиль, который сочетает в себе минимализм и элегантность. Вы можете быть уверены, что он будет привлекать внимание и отличаться на фоне других автомобилей на дороге.

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