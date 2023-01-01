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Toyota Corolla Cross
2022
4 859 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Toyota Corolla Cross 2022

4 859 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Купить онлайн
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Corolla Cross
  • Поколение I
  • Модификация 2.0 CVT (169 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 1487 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 009756
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1987 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 169 л.с.
  • Воблер 374

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Corolla Cross

Мы рады представить Вам наш новый автомобиль - Toyota Corolla Cross, 2022 года выпуска. Этот автомобиль был куплен у официального дилера в Грузии и еще не стоял на учете. Каждая деталь этого автомобиля до сих пор находится в заводском лакокрасочном покрытии, что гарантирует его оригинальность.

Toyota Corolla Cross разработан для тех, кто ценит комфорт и безопасность в автомобиле. Наши инженеры создали автомобиль, который сочетает в себе высокие технологии, надежность и эффективность. Каждый элемент Toyota Corolla Cross был продуман до мелочей, чтобы обеспечить максимальный уровень комфорта и удобства.

Этот автомобиль оснащен самыми последними функциями, которые делают езду приятной и безопасной. Среди них - система контроля климата, которая поддерживает комфортную температуру в салоне в любое время года. Также в автомобиле есть мультимедийная система, которая позволяет Вам наслаждаться любимой музыкой и подключать устройства в одно касание.

Toyota Corolla Cross 2022 года выпуска - это автомобиль, который сочетает в себе минимализм и элегантность. Вы можете быть уверены, что он будет привлекать внимание и отличаться на фоне других автомобилей на дороге.

Если Вы заинтересовались и хотите узнать больше о Toyota Corolla Cross 2022 года выпуска, свяжитесь с нами прямо сейчас! Назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что Вы останетесь довольны покупкой нового Toyota Corolla Cross!

id009756

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