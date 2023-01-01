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Toyota Estima
2006
1 188 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Toyota Estima 2006

1 188 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Toyota Estima
Toyota Estima
Toyota Estima
Toyota Estima
Toyota Estima
Toyota Estima
Toyota Estima
Toyota Estima
Toyota Estima
Toyota Estima
Toyota Estima
Toyota Estima
Toyota Estima
Toyota Estima
Toyota Estima

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Estima
  • Поколение III
  • Модификация 2.4 CVT (170 л.с.)
  • Год 2006
  • Пробег 137146 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Серый
  • VIN 025632
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2362 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 170 л.с.
  • Воблер 099

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Омыватель фар
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Estima

Уважаемые автолюбители, Fresh Auto предлагает вашему вниманию превосходный минивен Toyota Estima 2006 года выпуска. Автомобиль ввезен из Японии, имеет одного владельца и оригинальный электронный ПТС. Машина прекрасно подходит для большой и дружной семьи, а также для комфортного длительного путешествия.

Toyota Estima 2006:

- Год выпуска: 2006
- Пробег: 137146 км
- Модификация: 2.4 AT (160 л.с.)
- Объем двигателя: 2.4 л
- Тип двигателя: Бензин
- Коробка передач: Автомат
- Привод: Передний
- Тип кузова: Минивен

Автомобиль отличается комфортом и вместительностью. Это идеальный вариант для длительных поездок со всей семьей, когда важна как безопасность, так и комфорт. Один владелец и электронный ПТС - гарантия надежности и безопасности при покупке автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры с удовольствием ответят на все ваши вопросы и помогут вам купить автомобиль своей мечты!

id025632

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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