Toyota Estima

Уважаемые автолюбители, Fresh Auto предлагает вашему вниманию превосходный минивен Toyota Estima 2006 года выпуска. Автомобиль ввезен из Японии, имеет одного владельца и оригинальный электронный ПТС. Машина прекрасно подходит для большой и дружной семьи, а также для комфортного длительного путешествия.

Toyota Estima 2006:

- Год выпуска: 2006

- Пробег: 137146 км

- Модификация: 2.4 AT (160 л.с.)

- Объем двигателя: 2.4 л

- Тип двигателя: Бензин

- Коробка передач: Автомат

- Привод: Передний

- Тип кузова: Минивен

Автомобиль отличается комфортом и вместительностью. Это идеальный вариант для длительных поездок со всей семьей, когда важна как безопасность, так и комфорт. Один владелец и электронный ПТС - гарантия надежности и безопасности при покупке автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры с удовольствием ответят на все ваши вопросы и помогут вам купить автомобиль своей мечты!

id025632