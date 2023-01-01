Toyota Fortuner

Добрый день, уважаемые автолюбители! Сегодня мы представляем Вашему вниманию автомобиль Toyota Fortuner. Эта модель была ввезена в Россию в 2023 году.

Один из главных преимуществ данного автомобиля – это электронный ПТС, а также отсутствие учета в ГИБДД. Вы можете быть уверены в том, что все документы на автомобиль оформлены правильно, что сэкономит Вам время и нервы при регистрации.

Важным фактором при выборе автомобиля является его внешний вид и состояние. Мы рады сообщить, что Toyota Fortuner имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова, которое гарантирует сохранность цвета и качества на протяжении многих лет эксплуатации.

Кроме того, данный автомобиль обладает рядом дополнительных опций, которые значительно повышают комфорт и безопасность во время поездок. В частности, раздельный климат-контроль обеспечивает каждому пассажиру максимально комфортные условия в любое время года. А электропривод крышки багажника и бесключевой доступ в салон и запуск двигателя значительно упрощают использование автомобиля.

Другие дополнительные опции включают в себя обогрев передних сидений, датчики дождя и света, а также мультимедийную систему с функцией подключения смартфона. Благодаря этим опциям Вам не придется беспокоиться о том, что происходит за окном или что Вы пропустили важный звонок.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы ответим на все интересующие Вас вопросы и поможем Вам выбрать именно то авто, которое соответствует всем Вашим требованиям и пожеланиям. Не упустите возможность стать обладателем этого отличного автомобиля уже сегодня!

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