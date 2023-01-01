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Toyota Fortuner
2022
5 794 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota Fortuner 2022

5 794 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 35 93
Купить онлайн
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Fortuner
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 2.8d AT (200 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 27 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 048717
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2755 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 200 л.с.
  • Воблер 223

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Fortuner

Добрый день, уважаемые автолюбители! Сегодня мы представляем Вашему вниманию автомобиль Toyota Fortuner. Эта модель была ввезена в Россию в 2023 году.

Один из главных преимуществ данного автомобиля – это электронный ПТС, а также отсутствие учета в ГИБДД. Вы можете быть уверены в том, что все документы на автомобиль оформлены правильно, что сэкономит Вам время и нервы при регистрации.

Важным фактором при выборе автомобиля является его внешний вид и состояние. Мы рады сообщить, что Toyota Fortuner имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова, которое гарантирует сохранность цвета и качества на протяжении многих лет эксплуатации.

Кроме того, данный автомобиль обладает рядом дополнительных опций, которые значительно повышают комфорт и безопасность во время поездок. В частности, раздельный климат-контроль обеспечивает каждому пассажиру максимально комфортные условия в любое время года. А электропривод крышки багажника и бесключевой доступ в салон и запуск двигателя значительно упрощают использование автомобиля.

Другие дополнительные опции включают в себя обогрев передних сидений, датчики дождя и света, а также мультимедийную систему с функцией подключения смартфона. Благодаря этим опциям Вам не придется беспокоиться о том, что происходит за окном или что Вы пропустили важный звонок.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы ответим на все интересующие Вас вопросы и поможем Вам выбрать именно то авто, которое соответствует всем Вашим требованиям и пожеланиям. Не упустите возможность стать обладателем этого отличного автомобиля уже сегодня!

id048717

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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