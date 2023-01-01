Toyota Fortuner

Хотите купить новый автомобиль, который не только надежен, но и имеет высокое качество исполнения? Тогда обратите внимание на Toyota Fortuner в комплектации Импорт! Этот внедорожник в черном цвете с пробегом всего 67 км и мощным дизельным двигателем объемом 2393 см3 с легкостью преодолевает любые препятствия на дороге.

В Toyota Fortuner установлена автоматическая коробка передач, а полный привод обеспечивает прекрасную устойчивость на любой поверхности. Это идеальный вариант для тех, кто ищет надежный автомобиль для семьи или для активного отдыха на природе.

Кроме того, в этой модели есть все необходимое для комфортной езды: кожаный салон, электропривод водительского сиденья, парктроники, камера заднего вида, старт/стоп и бесключевой доступ в салон. Вам не придется беспокоиться о том, как парковаться или как добраться до места назначения - Toyota Fortuner справится с этим легко и быстро.

Выбирайте надежность, комфорт и стиль в одном автомобиле - Toyota Fortuner в комплектации Импорт. Не упустите возможность приобрести новый автомобиль с заводским окрасом и 7 местами для всей семьи!

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