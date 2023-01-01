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Toyota Fortuner
2022
5 647 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Toyota Fortuner 2022

5 647 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Fortuner
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 2.4d AT (150 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 67 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 087815
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2393 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 181

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Fortuner

Хотите купить новый автомобиль, который не только надежен, но и имеет высокое качество исполнения? Тогда обратите внимание на Toyota Fortuner в комплектации Импорт! Этот внедорожник в черном цвете с пробегом всего 67 км и мощным дизельным двигателем объемом 2393 см3 с легкостью преодолевает любые препятствия на дороге.

В Toyota Fortuner установлена автоматическая коробка передач, а полный привод обеспечивает прекрасную устойчивость на любой поверхности. Это идеальный вариант для тех, кто ищет надежный автомобиль для семьи или для активного отдыха на природе.

Кроме того, в этой модели есть все необходимое для комфортной езды: кожаный салон, электропривод водительского сиденья, парктроники, камера заднего вида, старт/стоп и бесключевой доступ в салон. Вам не придется беспокоиться о том, как парковаться или как добраться до места назначения - Toyota Fortuner справится с этим легко и быстро.

Выбирайте надежность, комфорт и стиль в одном автомобиле - Toyota Fortuner в комплектации Импорт. Не упустите возможность приобрести новый автомобиль с заводским окрасом и 7 местами для всей семьи!

id087815

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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