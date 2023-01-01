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Toyota Fortuner
2022
4 934 000 ₽
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Toyota Fortuner 2022

4 934 000 ₽
Возможна доставка
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
Toyota Fortuner

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Fortuner
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 2.4d AT (150 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 259 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Коричневый
  • Воблер 112
  • VIN 030062
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2393 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Fortuner

Преимущества:

- Кондиционер
- Парктроники
- Датчик давления в шинах
- Система курсовой стабилизации
- Электроскладывание зеркал
- Мультируль
- Семь мест

030062

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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