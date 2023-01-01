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Toyota Harrier
2018
2 848 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Toyota Harrier 2018

2 848 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Toyota Harrier
Toyota Harrier
Toyota Harrier
Toyota Harrier
Toyota Harrier
Toyota Harrier
Toyota Harrier
Toyota Harrier
Toyota Harrier
Toyota Harrier
Toyota Harrier
Toyota Harrier
Toyota Harrier
Toyota Harrier

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Harrier
  • Поколение III (XU60) Рестайлинг
  • Модификация 2.0 CVT (151 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 18231 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 160123
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1986 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 151 л.с.
  • Воблер 64

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (комбинированный)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Harrier

Toyota Harrier III (XU60) Рестайлинг 2018 года выпуска с пробегом 18231 км. Один собственник, автомобиль был ввезен в сентябре 2022 года и имеет электронный ПТС. Руль расположен справа.

Вот, что делает этот автомобиль оптимальным выбором для тех, кто ищет стильный и надежный внедорожник:

- 2.0-литровый бензиновый двигатель обеспечивает мощность 151 л.с. и высокую производительность.
- Передний привод позволяет этому автомобилю быть легко управляемым и маневренным.
- Белый цвет кузова и заводское лакокрасочное покрытие придают автомобилю элегантный вид.
- Пробег 18231 км говорит о том, что это автомобиль с минимальной эксплуатацией.
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id160123

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