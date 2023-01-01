Toyota Harrier

Toyota Harrier III (XU60) Рестайлинг 2018 года выпуска с пробегом 18231 км. Один собственник, автомобиль был ввезен в сентябре 2022 года и имеет электронный ПТС. Руль расположен справа.

Вот, что делает этот автомобиль оптимальным выбором для тех, кто ищет стильный и надежный внедорожник:

- 2.0-литровый бензиновый двигатель обеспечивает мощность 151 л.с. и высокую производительность.

- Передний привод позволяет этому автомобилю быть легко управляемым и маневренным.

- Белый цвет кузова и заводское лакокрасочное покрытие придают автомобилю элегантный вид.

- Пробег 18231 км говорит о том, что это автомобиль с минимальной эксплуатацией.

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