Toyota Harrier

Преимущества:

- Без учета в РФ

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- Климат 2-зонный

- Тонированные стекла

- Светодиодные фары

- Легкосплавные диски, 19

- Иммобилайзер

- Датчик дождя

- Датчик света

- Бортовой компьютер

- Круиз-контроль

- Центральный замок

- Усилитель рулевого управления

- Обогрев зеркал

- Подогрев руля

- Обогрев сидений

- Электроскладывание зеркал

- Электропривод крышки -багажника

- Система доступа без ключа

- Количество мест (5)

- Салон (кожа)

- Цвет салона (темный)

- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)

- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)

- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)

- Регулировка руля (электро)

- Электростеклоподъемники (все)

- Антипробуксовочная система

- Антиблокировочная система (ABS)

- Парктроник

- Система курсовой устойчивости

- Система контроля слепых зон

- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)

- Панорамная крыша / лобовое стекло

- Вентиляция передних сидений

- Камера 360°

- Акустика JBL

- Автозатемнение крыши

- Зеркало заднего вида со встроенной камерой

- Система удержания в полосе

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