Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Toyota Harrier
2020
4 699 000 ₽
Возможна доставка
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Toyota Harrier 2020

4 699 000 ₽
Возможна доставка
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Toyota Harrier
Toyota Harrier
Toyota Harrier
Toyota Harrier
Toyota Harrier
Toyota Harrier
Toyota Harrier
Toyota Harrier
Toyota Harrier
Toyota Harrier
Toyota Harrier
Toyota Harrier
Toyota Harrier
Toyota Harrier
Toyota Harrier
Toyota Harrier
Toyota Harrier
Toyota Harrier
Toyota Harrier
Toyota Harrier
Toyota Harrier
Toyota Harrier

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Harrier
  • Поколение IV (XU80)
  • Модификация 2.5hyb CVT (178 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 38989 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 309
  • VIN 002206
  • Тип двигателя Гибрид
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 2487 см3
  • КПП Автомат робот
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 178 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Toyota Harrier

Преимущества:
- Без учета в РФ
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Климат 2-зонный
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 19
- Иммобилайзер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Бортовой компьютер
- Круиз-контроль
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев зеркал
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Электропривод крышки -багажника
- Система доступа без ключа
- Количество мест (5)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (электро)
- Электростеклоподъемники (все)
- Антипробуксовочная система
- Антиблокировочная система (ABS)
- Парктроник
- Система курсовой устойчивости
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Панорамная крыша / лобовое стекло
- Вентиляция передних сидений
- Камера 360°
- Акустика JBL
- Автозатемнение крыши
- Зеркало заднего вида со встроенной камерой
- Система удержания в полосе

002206

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Проложить маршрут
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте
Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Оренбург
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Тюмень
Уфа