Toyota Harrier
Преимущества:
- Без учета в РФ
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Климат 2-зонный
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 19
- Иммобилайзер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Бортовой компьютер
- Круиз-контроль
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев зеркал
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Электропривод крышки -багажника
- Система доступа без ключа
- Количество мест (5)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (электро)
- Электростеклоподъемники (все)
- Антипробуксовочная система
- Антиблокировочная система (ABS)
- Парктроник
- Система курсовой устойчивости
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Панорамная крыша / лобовое стекло
- Вентиляция передних сидений
- Камера 360°
- Акустика JBL
- Автозатемнение крыши
- Зеркало заднего вида со встроенной камерой
- Система удержания в полосе
002206