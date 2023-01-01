Toyota HiAce

Мы рады представить вам возможность стать обладателем автомобиля Toyota HiAce, 2013 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен на территорию Российской Федерации в 2014 году и готов доставить вам надежность и комфорт на дороге.

Toyota HiAce, 2013 оснащен рядом дополнительных опций, которые сделают ваше путешествие еще более комфортным и безопасным. Кондиционер позволит вам наслаждаться оптимальной температурой в салоне в любое время года. Вместимость автомобиля составляет 10 мест, что делает его прекрасным выбором для семейных поездок или командировочных групп.

Передние электростеклоподъемники обеспечат удобство при регулировке положения стекол, создавая комфортную атмосферу в салоне. Антиблокировочная система (ABS) предотвращает блокировку тормозов при экстренном торможении, обеспечивая максимальную безопасность на дороге. Антипробуксовочная система помогает поддерживать сцепление с дорогой в сложных погодных условиях.

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