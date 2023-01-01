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Toyota HiAce
2013
2 500 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota HiAce 2013

2 500 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
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Toyota HiAce
Toyota HiAce
Toyota HiAce
Toyota HiAce
Toyota HiAce
Toyota HiAce
Toyota HiAce
Toyota HiAce
Toyota HiAce
Toyota HiAce
Toyota HiAce

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель HiAce
  • Поколение H200 Рестайлинг
  • Модификация 2.7 MT (151 л.с.)
  • Год 2013
  • Пробег 343296 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Серебряный
  • VIN 143167
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2694 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 151 л.с.
  • Воблер 83

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Газобаллон.оборуд. (ГБО)
  • Количество мест (9)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Toyota HiAce

Мы рады представить вам возможность стать обладателем автомобиля Toyota HiAce, 2013 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен на территорию Российской Федерации в 2014 году и готов доставить вам надежность и комфорт на дороге.

Toyota HiAce, 2013 оснащен рядом дополнительных опций, которые сделают ваше путешествие еще более комфортным и безопасным. Кондиционер позволит вам наслаждаться оптимальной температурой в салоне в любое время года. Вместимость автомобиля составляет 10 мест, что делает его прекрасным выбором для семейных поездок или командировочных групп.

Передние электростеклоподъемники обеспечат удобство при регулировке положения стекол, создавая комфортную атмосферу в салоне. Антиблокировочная система (ABS) предотвращает блокировку тормозов при экстренном торможении, обеспечивая максимальную безопасность на дороге. Антипробуксовочная система помогает поддерживать сцепление с дорогой в сложных погодных условиях.

Не упустите возможность стать владельцем автомобиля Toyota HiAce, 2013 года выпуска со всеми этими преимуществами. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов всегда готова помочь вам с выбором и ответить на все ваши вопросы.

id143167

Fresh Воронеж
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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