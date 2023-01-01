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Toyota Highlander
2017
3 059 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Toyota Highlander 2017

3 059 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Купить онлайн
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Highlander
  • Поколение III (U50) Рестайлинг
  • Модификация 3.5 AT (295 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 202309 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 200983
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3456 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 295 л.с.
  • Воблер 005

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (8)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Highlander

Добро пожаловать в официальный автосалон Toyota! Мы рады предложить вам наш любимый автомобиль - Toyota Highlander 2017 года производства, который уже успел завоевать множество сердец автолюбителей со всего мира.

Этот автомобиль оснащен всем необходимым для комфортной и безопасной езды. Чувствуйте себя уверенно на дороге благодаря мощному двигателю объемом 3,5 литра, который развивает до 295 лошадиных сил. Комфорт в вашей машине обеспечат двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, усилитель рулевого управления и многие другие опции.

Кроме того, автомобиль поставляется с набором необходимых функций, таких как датчик света, обогрев зеркал, центральный замок и многое другое. Эти функции делают вождение этой машины еще более надежным и безопасным.

Автомобиль имеет легкосплавные диски диаметром 18 дюймов, которые подчеркивают особенности дизайна Highlander. Помимо этого, на автомобиль установлены тонированные стекла, что придает ему лаконичный и стильный вид.

Помимо этого, Toyota Highlander 2017 представляет собой отличный выбор для тех, кто часто путешествует с семьей или друзьями, ведь он имеет вместительный салон на 8 мест, который обеспечивает максимальный комфорт при длительных поездках.

Не забудьте позвонить нам прямо сейчас и назвать кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы, поможет с выбором и проконсультирует вас по всем интересующим вопросам. Спешите сделать правильный выбор и быть на шаг впереди других!

id200983

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