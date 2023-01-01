Toyota Highlander

Добро пожаловать в официальный автосалон Toyota! Мы рады предложить вам наш любимый автомобиль - Toyota Highlander 2017 года производства, который уже успел завоевать множество сердец автолюбителей со всего мира.

Этот автомобиль оснащен всем необходимым для комфортной и безопасной езды. Чувствуйте себя уверенно на дороге благодаря мощному двигателю объемом 3,5 литра, который развивает до 295 лошадиных сил. Комфорт в вашей машине обеспечат двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, усилитель рулевого управления и многие другие опции.

Кроме того, автомобиль поставляется с набором необходимых функций, таких как датчик света, обогрев зеркал, центральный замок и многое другое. Эти функции делают вождение этой машины еще более надежным и безопасным.

Автомобиль имеет легкосплавные диски диаметром 18 дюймов, которые подчеркивают особенности дизайна Highlander. Помимо этого, на автомобиль установлены тонированные стекла, что придает ему лаконичный и стильный вид.

Помимо этого, Toyota Highlander 2017 представляет собой отличный выбор для тех, кто часто путешествует с семьей или друзьями, ведь он имеет вместительный салон на 8 мест, который обеспечивает максимальный комфорт при длительных поездках.

Не забудьте позвонить нам прямо сейчас и назвать кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы, поможет с выбором и проконсультирует вас по всем интересующим вопросам. Спешите сделать правильный выбор и быть на шаг впереди других!

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