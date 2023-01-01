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Toyota Highlander
2022
7 299 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Toyota Highlander 2022

7 299 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Highlander
  • Поколение IV (U70)
  • Модификация 2.5hyb AT (248 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 1067 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 102070
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 2487 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 248 л.с.
  • Воблер 333

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Highlander

Добрый день, уважаемые клиенты!

Мы хотели бы представить вам автомобиль Toyota Highlander 2022 года выпуска, который мы только что получили на склад. Этот автомобиль имеет ряд преимуществ перед другими машинами своего класса и подойдет для тех, кто ищет комфорт, производительность и надежность.

Toyota Highlander оснащен 2,5-литровым гибридным двигателем AT (248 л.с.), что позволяет ему быть одним из самых экономичных автомобилей на рынке. Кроме того, этот автомобиль оснащен постоянным полным приводом и заводским лакокрасочным покрытием, что делает его подходящим для любых условий эксплуатации.

В автомобиле также есть множество дополнительных функций, которые обеспечат максимальный комфорт и безопасность во время поездки. Климат-контроль, камера заднего вида, круиз-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, электропривод передних сидений, сиденье водителя с памятью, третий ряд сидений и многое другое - все это доступно в этом автомобиле.

Количество мест в Toyota Highlander - 7, так что вы можете комфортно разместить всю свою семью и друзей. Кожаный салон, подогрев сидений, люк/панорамная крыша и парктроник - все эти опции создадут атмосферу роскоши и удовольствия в вашем новом автомобиле.

Он был ввезен с США для Канадского рынка, и имеет Электронный ПТС.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам выбрать лучший автомобиль для вас и вашей семьи.

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Fresh Тюмень
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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