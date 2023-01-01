Toyota Highlander

Добрый день, уважаемые клиенты!

Мы хотели бы представить вам автомобиль Toyota Highlander 2022 года выпуска, который мы только что получили на склад. Этот автомобиль имеет ряд преимуществ перед другими машинами своего класса и подойдет для тех, кто ищет комфорт, производительность и надежность.

Toyota Highlander оснащен 2,5-литровым гибридным двигателем AT (248 л.с.), что позволяет ему быть одним из самых экономичных автомобилей на рынке. Кроме того, этот автомобиль оснащен постоянным полным приводом и заводским лакокрасочным покрытием, что делает его подходящим для любых условий эксплуатации.

В автомобиле также есть множество дополнительных функций, которые обеспечат максимальный комфорт и безопасность во время поездки. Климат-контроль, камера заднего вида, круиз-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, электропривод передних сидений, сиденье водителя с памятью, третий ряд сидений и многое другое - все это доступно в этом автомобиле.

Количество мест в Toyota Highlander - 7, так что вы можете комфортно разместить всю свою семью и друзей. Кожаный салон, подогрев сидений, люк/панорамная крыша и парктроник - все эти опции создадут атмосферу роскоши и удовольствия в вашем новом автомобиле.

Он был ввезен с США для Канадского рынка, и имеет Электронный ПТС.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам выбрать лучший автомобиль для вас и вашей семьи.

id102070