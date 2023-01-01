Toyota Highlander

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Приветствуем вас, уважаемые клиенты!

Мы рады предложить вам новый автомобиль Toyota Highlander 2022 года выпуска, который был ввезен в РФ в 2023 году. Этот автомобиль был куплен у официального дилера в Республике Казахстан и имеет полный комплект ключей и документов.

Этот автомобиль оснащен всем необходимым для комфортной и безопасной езды. Раздельный климат контроль, обогрев передних и задних сидений (заводской), вентиляция передних сидений, обогрев рулевого колеса и ветрового стекла - все это позволит вам наслаждаться поездкой в любое время года.

Кроме того, электроскладывание зеркал, электро привод крышки багажника, электропривод передних сидений с памятью на два положения, камера 360, панорамное остекление, навигация, адаптивный круиз контроль и удержание полосы, проекция на ветровое стекло - все это делает этот автомобиль еще более привлекательным.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам с выбором автомобиля. Сделайте свою жизнь ярче и комфортнее с Toyota Highlander!

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