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Toyota Highlander
2022
8 299 000 ₽
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Toyota Highlander 2022

8 299 000 ₽
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Купить онлайн
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Highlander
  • Поколение IV (U70)
  • Модификация 3.5 AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация Люкс Safety
  • Год 2022
  • Пробег 95 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Красный
  • VIN 236849
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3456 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 86

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Highlander

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Приветствуем вас, уважаемые клиенты!

Мы рады предложить вам новый автомобиль Toyota Highlander 2022 года выпуска, который был ввезен в РФ в 2023 году. Этот автомобиль был куплен у официального дилера в Республике Казахстан и имеет полный комплект ключей и документов.

Этот автомобиль оснащен всем необходимым для комфортной и безопасной езды. Раздельный климат контроль, обогрев передних и задних сидений (заводской), вентиляция передних сидений, обогрев рулевого колеса и ветрового стекла - все это позволит вам наслаждаться поездкой в любое время года.

Кроме того, электроскладывание зеркал, электро привод крышки багажника, электропривод передних сидений с памятью на два положения, камера 360, панорамное остекление, навигация, адаптивный круиз контроль и удержание полосы, проекция на ветровое стекло - все это делает этот автомобиль еще более привлекательным.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам с выбором автомобиля. Сделайте свою жизнь ярче и комфортнее с Toyota Highlander!

id236849

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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