Toyota Highlander

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Приветствуем Вас, уважаемые автолюбители!

Сегодня мы рады предложить Вам новый автомобиль Toyota Highlander 2022 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен в РФ только в 2023 году и был куплен у официального дилера в Республике Казахстан.

В комплекте с машиной Вы получите полный набор ключей и документов.

Toyota Highlander 2022 года комплектуется раздельным климат-контролем, обогревом передних сидений (заводской), обогревом рулевого колеса, обогревом зоны дворников, электроскладыванием зеркал, электроприводом крышки багажника, электроприводом передних сидений и камерой заднего вида.

Мы уверены, что этот автомобиль станет надежным и комфортным спутником для Вас и Вашей семьи на долгие годы.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с радостью ответим на все Ваши вопросы и поможем сделать правильный выбор!

id247386