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Toyota Highlander
2022
7 699 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Toyota Highlander 2022

7 699 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Highlander
  • Поколение IV (U70)
  • Модификация 3.5 AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 56 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 232112
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3456 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 72

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Highlander

Мы рады представить вам свежую новинку - автомобиль Toyota Highlander 2022 года выпуска, который был ввезен из Казахстана. Этот автомобиль обладает всеми необходимыми характеристиками, чтобы стать вашим надежным и комфортным спутником на дороге.

Toyota Highlander имеет одного собственника, что подтверждается электронным ПТС. Кузов автомобиля покрыт заводским лакокрасочным покрытием, что гарантирует его долговечность и сохранение первоначального внешнего вида на долгие годы.

Не менее важным преимуществом этого автомобиля является возможность перевозки до 7 пассажиров, что делает его идеальным выбором для больших семей и компаний. В салоне вы найдете кожаные сидения, которые добавят роскоши и комфорта вашей поездке.

Особенностью Toyota Highlander является 3-х зонный климат-контроль, который позволяет каждому пассажиру создать индивидуальный микроклимат в салоне. Круиз-контроль обеспечивает плавную и комфортную езду, а датчики света и дождя автоматически регулируют яркость фар и скорость дворников.

Парктроник и камера заднего вида обеспечивают безопасность при парковке, а система контроля слепых зон предотвращает возможные аварии на дороге. Наконец, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя добавляют удобства в использовании автомобиля.

Не упустите возможность стать обладателем этого уникального автомобиля Toyota Highlander! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет оформить покупку в удобное для вас время. Мы ждем вас!

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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