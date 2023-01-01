Toyota Highlander

Мы рады представить вам свежую новинку - автомобиль Toyota Highlander 2022 года выпуска, который был ввезен из Казахстана. Этот автомобиль обладает всеми необходимыми характеристиками, чтобы стать вашим надежным и комфортным спутником на дороге.

Toyota Highlander имеет одного собственника, что подтверждается электронным ПТС. Кузов автомобиля покрыт заводским лакокрасочным покрытием, что гарантирует его долговечность и сохранение первоначального внешнего вида на долгие годы.

Не менее важным преимуществом этого автомобиля является возможность перевозки до 7 пассажиров, что делает его идеальным выбором для больших семей и компаний. В салоне вы найдете кожаные сидения, которые добавят роскоши и комфорта вашей поездке.

Особенностью Toyota Highlander является 3-х зонный климат-контроль, который позволяет каждому пассажиру создать индивидуальный микроклимат в салоне. Круиз-контроль обеспечивает плавную и комфортную езду, а датчики света и дождя автоматически регулируют яркость фар и скорость дворников.

Парктроник и камера заднего вида обеспечивают безопасность при парковке, а система контроля слепых зон предотвращает возможные аварии на дороге. Наконец, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя добавляют удобства в использовании автомобиля.

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