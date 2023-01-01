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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Toyota Highlander
2023
7 380 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Toyota Highlander 2023

7 380 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
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Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Highlander
  • Поколение IV (U70)
  • Модификация 2.4 AT (269 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2023
  • Пробег 94 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 504852
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2393 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 269 л.с.
  • Воблер 52

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Highlander

Преимущества:

-Новый ( без регистрации в РФ )
-Заводское лакокрасочное покрытие кузова
-Электронный ПТС
-Климат-контроль 3-зонный
-Светодиодные фары
-Легкосплавные диски, 18
-Датчик дождя
-Датчик света
-Круиз-контроль
-Обогрев зеркал
-Омыватель фар
-Обогрев сидений
-Подогрев руля
-Электроскладывание зеркал
-Электропривод крышки багажника
-Третий ряд сидений
-Салон (кожа)
-Электростеклоподъемники (все)
-Антиблокировочная система (ABS)
-Антипробуксовочная система
-Система курсовой устойчивости
-Парктроник
-Камера заднего вида

id504852

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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