Toyota Highlander
Преимущества:
-Новый ( без регистрации в РФ )
-Заводское лакокрасочное покрытие кузова
-Электронный ПТС
-Климат-контроль 3-зонный
-Светодиодные фары
-Легкосплавные диски, 18
-Датчик дождя
-Датчик света
-Круиз-контроль
-Обогрев зеркал
-Омыватель фар
-Обогрев сидений
-Подогрев руля
-Электроскладывание зеркал
-Электропривод крышки багажника
-Третий ряд сидений
-Салон (кожа)
-Электростеклоподъемники (все)
-Антиблокировочная система (ABS)
-Антипробуксовочная система
-Система курсовой устойчивости
-Парктроник
-Камера заднего вида
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