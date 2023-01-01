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Toyota Highlander
2014
3 380 000 ₽
Возможна доставка
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Toyota Highlander 2014

3 380 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander
Toyota Highlander

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Highlander
  • Поколение III (U50)
  • Модификация 3.5 AT (249 л.с.) 4WD
  • Год 2014
  • Пробег 162699 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • Воблер 305
  • VIN 049315
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 3456 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Highlander

Преимущества:
- Оригинальный ПТС
- 2 владельца
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Камера заднего вида
- Трехзонный климат-контроль
- Вентиляция и обогрев передних сидений
- Подогрев руля
- Круиз-контроль

049315

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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