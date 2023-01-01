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Toyota Hilux
2019
3 949 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Toyota Hilux 2019

3 949 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Hilux
  • Поколение VIII
  • Модификация 2.8d AT (177 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 108141 км
  • Тип кузова Пикап
  • Цвет Серебряный
  • VIN 717762
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2755 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 177 л.с.
  • Воблер 94

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Hilux

Представляем вашему вниманию отличный автомобиль Toyota Hilux! Этот автомобиль приобретался у официального дилера и имеет оригинальный ПТС, всего двух владельцев.

Toyota Hilux оснащен многими дополнительными опциями, среди которых вы найдете мультимедийную систему с функцией подключения смартфона, камеру заднего вида и круиз-контроль. Также автомобиль оснащен мультифункциональным рулевым колесом с обогревом, кондиционером, обогревом передних сидений и зоны покоя дворников, а также задними датчиками парковки.

И это еще не все! Toyota Hilux также имеет электропривод боковых зеркал с обогревом и функцией складывания, что обеспечивает максимальный комфорт в пути. Кроме того, автомобиль в отличном техническом состоянии.

Автомобиль Toyota Hilux - это надежность и качество. Заводское лакокрасочное покрытие кузова гарантирует сохранность привлекательного внешнего вида в течение многих лет.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Вам не захочется упустить такой шанс!

id717762

Fresh Тюмень
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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