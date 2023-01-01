Toyota Hilux

Представляем вашему вниманию отличный автомобиль Toyota Hilux! Этот автомобиль приобретался у официального дилера и имеет оригинальный ПТС, всего двух владельцев.

Toyota Hilux оснащен многими дополнительными опциями, среди которых вы найдете мультимедийную систему с функцией подключения смартфона, камеру заднего вида и круиз-контроль. Также автомобиль оснащен мультифункциональным рулевым колесом с обогревом, кондиционером, обогревом передних сидений и зоны покоя дворников, а также задними датчиками парковки.

И это еще не все! Toyota Hilux также имеет электропривод боковых зеркал с обогревом и функцией складывания, что обеспечивает максимальный комфорт в пути. Кроме того, автомобиль в отличном техническом состоянии.

Автомобиль Toyota Hilux - это надежность и качество. Заводское лакокрасочное покрытие кузова гарантирует сохранность привлекательного внешнего вида в течение многих лет.

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