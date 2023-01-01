Toyota Hilux

Хотите надежный и мощный автомобиль для работы и отдыха? Тогда обратите внимание на Toyota Hilux 2017 года выпуска! Это пикап с полным приводом и мощным дизельным двигателем мощностью 150 л.с. Никакие дороги и бездорожье не станут преградой для этого автомобиля. Кроме того, он оснащен ручной коробкой передач, что позволяет вам полностью контролировать процесс движения. Кузов черного цвета привлекает внимание и смотрится стильно и солидно.

Toyota Hilux - это автомобиль, который сможет поднять ваш бизнес на новый уровень и станет надежным помощником в любых условиях. Не упустите возможность стать владельцем этого потрясающего автомобиля.

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