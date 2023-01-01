Toyota Hilux

Хотите приобрести мощный пикап, который справится с любой задачей? Тогда обратите внимание на Toyota Hilux 2015 года выпуска! Этот автомобиль обладает мощным дизельным двигателем мощностью 150 л.с., что позволяет ему без проблем перевозить тяжелые грузы и преодолевать сложные дорожные условия.

Вам не придется беспокоиться о безопасности во время движения, ведь у этой модели есть полный привод, который обеспечивает отличное сцепление с дорогой. А благодаря механической коробке передач вы всегда будете чувствовать полный контроль над автомобилем.

Toyota Hilux также имеет оригинальный ПТС, что гарантирует его безопасную покупку. А серебряный цвет кузова будет выгодно выделять ваш автомобиль на дороге.

Не упустите шанс приобрести этот надежный и мощный автомобиль! Сделайте свою жизнь проще и удобнее с Toyota Hilux!

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