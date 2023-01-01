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Toyota Hilux
2013
2 050 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Toyota Hilux 2013

2 050 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
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Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Hilux
  • Поколение VII Рестайлинг
  • Модификация 2.5d MT (144 л.с.) 4WD
  • Комплектация Стандарт
  • Год 2013
  • Пробег 191074 км
  • Тип кузова Пикап
  • Цвет Серебряный
  • VIN 026919
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2494 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 144 л.с.
  • Воблер 144

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 17
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Hilux

Добрый день! Мы рады предложить Вам отличный автомобиль Тойота Хайлюкс 2013 года выпуска. Этот автомобиль оснащен всем необходимым, чтобы обеспечить комфортное и безопасное перемещение на дороге. Кондиционер, омыватель фар, обогрев сидений - все это обеспечит Вам комфорт в любых погодных условиях.

Автомобиль также имеет ряд систем безопасности, таких как антиблокировочная и антипробуксовочная системы, а также подушки безопасности для фронтальных и боковых сидений. И если Вы хотите быть уверены в том, что ничего не упустите из виду на дороге, то камера заднего вида поможет Вам при парковке и маневрировании.

Кроме этого, автомобиль имеет легкосплавные диски, 17, которые обеспечивают надежность и прочность. Также есть центральный замок, иммобилайзер, бортовой компьютер и усилитель рулевого управления.

Салон автомобиля выполнен из качественной ткани светлого цвета, а регулировка сиденья водителя происходит по высоте. Ручная регулировка сидений пассажиров и регулировка руля в 2 плоскостях помогут создать для Вас максимально комфортные условия во время поездки.

Электроскладывание зеркал и электропривод зеркал и стеклоподъемников, которые есть в данном автомобиле, обеспечат Вам удобство в использовании.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы и организовать тест-драйв. Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля!

id026919

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