Toyota Hilux

Добрый день! Мы рады предложить Вам отличный автомобиль Тойота Хайлюкс 2013 года выпуска. Этот автомобиль оснащен всем необходимым, чтобы обеспечить комфортное и безопасное перемещение на дороге. Кондиционер, омыватель фар, обогрев сидений - все это обеспечит Вам комфорт в любых погодных условиях.

Автомобиль также имеет ряд систем безопасности, таких как антиблокировочная и антипробуксовочная системы, а также подушки безопасности для фронтальных и боковых сидений. И если Вы хотите быть уверены в том, что ничего не упустите из виду на дороге, то камера заднего вида поможет Вам при парковке и маневрировании.

Кроме этого, автомобиль имеет легкосплавные диски, 17, которые обеспечивают надежность и прочность. Также есть центральный замок, иммобилайзер, бортовой компьютер и усилитель рулевого управления.

Салон автомобиля выполнен из качественной ткани светлого цвета, а регулировка сиденья водителя происходит по высоте. Ручная регулировка сидений пассажиров и регулировка руля в 2 плоскостях помогут создать для Вас максимально комфортные условия во время поездки.

Электроскладывание зеркал и электропривод зеркал и стеклоподъемников, которые есть в данном автомобиле, обеспечат Вам удобство в использовании.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы и организовать тест-драйв. Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля!

id026919