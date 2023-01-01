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Toyota Hilux
2020
6 990 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Toyota Hilux 2020

6 990 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Hilux
  • Поколение VIII Рестайлинг
  • Модификация 2.4d AT (150 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 49744 км
  • Тип кузова Пикап
  • Цвет Оранжевый
  • VIN 771126
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2393 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 207

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Hilux

Мы хотим представить вам уникальную возможность стать обладателем автомобиля, который объединяет надежность, комфорт и передовые технологии. Рады представить вам Toyota Hilux, 2020 года выпуска.

Этот прекрасный автомобиль был пригнан из Германии в 2023 году и уже здесь, чтобы поразить вас своими выдающимися характеристиками и безупречным состоянием. Имея всего одного предыдущего владельца, он достойно подчеркивает свою историю безаварийной эксплуатации и отражает высокое качество и заботу о каждой детали.

Toyota Hilux обладает электронным ПТС, что является ещё одним подтверждением его происхождения и легальности. Заводское лакокрасочное покрытие сохраняет его блеск и защищает от внешних воздействий, подчеркивая превосходное качество материалов.

Комплектация этого автомобиля также впечатляет. Он оборудован климат-контролем с двумя зонами, позволяющим настроить оптимальный уровень комфорта для каждого пассажира. Тонированные стекла обеспечивают приватность и защиту от солнечных лучей, а ксеноновые фары гарантируют яркое освещение на дороге.

Легкосплавные диски диаметром 18 дюймов придают автомобилю элегантный внешний вид и улучшают его ходовые качества. Для обеспечения безопасности Toyota Hilux оснащена иммобилайзером, который предотвращает несанкционированный доступ к автомобилю, а также бортовым компьютером, датчиком дождя и датчиком света, облегчающими вашу поездку и повышающими комфорт.

Обогрев зеркал позволит сохранить отличную видимость в любую погоду, а центральный замок обеспечит надежную защиту вашего автомобиля. Усилитель рулевого управления делает маневрирование легким и комфортным, а функция круиз-контроля позволит вам сохранять постоянную скорость на дальних поездках и сэкономить топливо.

Toyota Hilux предлагает комфортабельный салон, обтянутый высококачественной кожей. Сиденье водителя регулируется с помощью электропривода, обеспечивая максимальный комфорт и поддержку. А обогрев сидений добавляет уюта в холодные зимние дни.

Этот автомобиль оснащен пятью местами, что делает его идеальным для семейных поездок или путешествий с друзьями. Темный цвет салона придает ему элегантность и стиль.

id771126

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