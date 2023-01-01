Toyota Hilux

Мы хотим представить вам уникальную возможность стать обладателем автомобиля, который объединяет надежность, комфорт и передовые технологии. Рады представить вам Toyota Hilux, 2020 года выпуска.

Этот прекрасный автомобиль был пригнан из Германии в 2023 году и уже здесь, чтобы поразить вас своими выдающимися характеристиками и безупречным состоянием. Имея всего одного предыдущего владельца, он достойно подчеркивает свою историю безаварийной эксплуатации и отражает высокое качество и заботу о каждой детали.

Toyota Hilux обладает электронным ПТС, что является ещё одним подтверждением его происхождения и легальности. Заводское лакокрасочное покрытие сохраняет его блеск и защищает от внешних воздействий, подчеркивая превосходное качество материалов.

Комплектация этого автомобиля также впечатляет. Он оборудован климат-контролем с двумя зонами, позволяющим настроить оптимальный уровень комфорта для каждого пассажира. Тонированные стекла обеспечивают приватность и защиту от солнечных лучей, а ксеноновые фары гарантируют яркое освещение на дороге.

Легкосплавные диски диаметром 18 дюймов придают автомобилю элегантный внешний вид и улучшают его ходовые качества. Для обеспечения безопасности Toyota Hilux оснащена иммобилайзером, который предотвращает несанкционированный доступ к автомобилю, а также бортовым компьютером, датчиком дождя и датчиком света, облегчающими вашу поездку и повышающими комфорт.

Обогрев зеркал позволит сохранить отличную видимость в любую погоду, а центральный замок обеспечит надежную защиту вашего автомобиля. Усилитель рулевого управления делает маневрирование легким и комфортным, а функция круиз-контроля позволит вам сохранять постоянную скорость на дальних поездках и сэкономить топливо.

Toyota Hilux предлагает комфортабельный салон, обтянутый высококачественной кожей. Сиденье водителя регулируется с помощью электропривода, обеспечивая максимальный комфорт и поддержку. А обогрев сидений добавляет уюта в холодные зимние дни.

Этот автомобиль оснащен пятью местами, что делает его идеальным для семейных поездок или путешествий с друзьями. Темный цвет салона придает ему элегантность и стиль.

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