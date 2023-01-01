Toyota Hilux

Представляем вам уникальную возможность стать обладателем автомобиля Toyota Hilux 2016 года выпуска. Этот автомобиль предлагает широкий спектр функций, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной.

Toyota Hilux оснащена кондиционером, камерой заднего вида, круиз-контролем, бортовым компьютером и системой доступа без ключа. Усилитель руля и электропривод зеркал обеспечат удобство управления, а климат-контроль позволит наслаждаться оптимальной температурой в салоне.

Этот автомобиль также имеет ряд дополнительных функций, включая запуск двигателя с кнопки, электроскладывание зеркал, регулировку руля по вылету и высоте. Электростеклоподъемники передние и задние, а также отделка кожей рулевого колеса добавляют дополнительный комфорт.

Toyota Hilux обладает рядом функций безопасности, включая систему стабилизации (ESP), подушки безопасности для водителя и пассажира. ABS и система помощи при старте в гору (HSA) обеспечивают надежное торможение и контроль на склонах.

Этот автомобиль также оснащен системой крепления детского кресла (ISOFIX), что делает его идеальным выбором для семейных поездок.

Не упустите возможность стать обладателем Toyota Hilux 2016 года. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Торопитесь - это предложение ограничено!

id109519