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Toyota Hilux
2011
5 249 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota Hilux 2011

5 249 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 35 93
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Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Hilux
  • Поколение VII
  • Модификация 3.0d AT (171 л.с.) 4WD
  • Год 2011
  • Пробег 72046 км
  • Тип кузова Пикап
  • Цвет Серый
  • VIN 059008
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2982 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 171 л.с.
  • Воблер 298

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Hilux

Преимущества:

- Климат-контроль
- Круиз-контроль
- Мультируль
- Камера заднего вида
- Омыватель фар
- Электрорегулировка зеркал с обогревом
- Обогрев передних сидений
- Передний силовой бампер IRONMAN
- Лебедка Runva 9500 тяговое усилие 4,3 т
- Задний силовой бампер со вставками под квадрат РИФ
- Силовые пороги РИФ
- Лифт подвески комплектом Ironman под 33 колеса
- Пневмоподушки на заднем мосту
- Пневмосистема Viair с ресивером и выводами с двух сторон
- Светодиодная оптика
- Защита всего днища
- Шноркель
- Пневмонасос и блокировки 2х мостов

id059008

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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