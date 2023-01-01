Toyota Hilux
Преимущества:
- Климат-контроль
- Круиз-контроль
- Мультируль
- Камера заднего вида
- Омыватель фар
- Электрорегулировка зеркал с обогревом
- Обогрев передних сидений
- Передний силовой бампер IRONMAN
- Лебедка Runva 9500 тяговое усилие 4,3 т
- Задний силовой бампер со вставками под квадрат РИФ
- Силовые пороги РИФ
- Лифт подвески комплектом Ironman под 33 колеса
- Пневмоподушки на заднем мосту
- Пневмосистема Viair с ресивером и выводами с двух сторон
- Светодиодная оптика
- Защита всего днища
- Шноркель
- Пневмонасос и блокировки 2х мостов
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