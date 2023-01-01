Toyota Hilux

Преимущества:

- Климат-контроль

- Круиз-контроль

- Мультируль

- Камера заднего вида

- Омыватель фар

- Электрорегулировка зеркал с обогревом

- Обогрев передних сидений

- Передний силовой бампер IRONMAN

- Лебедка Runva 9500 тяговое усилие 4,3 т

- Задний силовой бампер со вставками под квадрат РИФ

- Силовые пороги РИФ

- Лифт подвески комплектом Ironman под 33 колеса

- Пневмоподушки на заднем мосту

- Пневмосистема Viair с ресивером и выводами с двух сторон

- Светодиодная оптика

- Защита всего днища

- Шноркель

- Пневмонасос и блокировки 2х мостов

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