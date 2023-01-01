Toyota Hilux
Преимущества:
- Два собственника
- Без ДТП
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Оригинал ПТС
- Кондиционер
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 18
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
023613