Toyota Hilux

Преимущества:

- 1 собственник

- Без ДТП

- Заводское лакокрасочное покрытие

- Дилерское обслуживание

- Кондиционер

- Иммобилайзер

- Обратная связь

- Дистанционный запуск двигателя

- Сигнализация

- Бортовой компьютер

- Датчик света

- Круиз-контроль

- Обогрев зеркал

- Навигационная система

- Центральный замок

- Подогрев руля

- Обогрев сидений

- Система доступа без ключа (дополнительно установленная)

- Регулировка сиденья водителя: по высоте

- Ручная регулировка сиденья водителя

- Регул. Сидения пасс. (по высоте)

- Регулировка руля (в 2 пл.)

- Электропривод зеркал

- Электростеклоподъемники (все)

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)

- Магнитола (CD)

- Камера заднего вида

908731