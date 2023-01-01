Toyota Hilux
Преимущества:
- 1 собственник
- Без ДТП
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Дилерское обслуживание
- Кондиционер
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Навигационная система
- Центральный замок
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Система доступа без ключа (дополнительно установленная)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Регул. Сидения пасс. (по высоте)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
908731