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Toyota Hilux
2021
5 565 000 ₽
Возможна доставка
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Toyota Hilux 2021

5 565 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Hilux
  • Поколение VIII Рестайлинг
  • Модификация 2.4d MT (150 л.с.) 4WD
  • Год 2021
  • Пробег 61923 км
  • Тип кузова Пикап
  • Цвет Белый
  • Воблер 221
  • VIN 908731
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2393 см3
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Hilux

Преимущества:
- 1 собственник
- Без ДТП
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Дилерское обслуживание
- Кондиционер
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Навигационная система
- Центральный замок
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Система доступа без ключа (дополнительно установленная)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Регул. Сидения пасс. (по высоте)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида

908731

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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