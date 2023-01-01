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Toyota Hilux
2016
3 350 000 ₽
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Toyota Hilux 2016

3 350 000 ₽
Возможна доставка
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Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Hilux
  • Поколение VIII
  • Модификация 2.8d AT (177 л.с.) 4WD
  • Комплектация Комфорт
  • Год 2016
  • Пробег 116674 км
  • Тип кузова Пикап
  • Цвет Белый
  • Воблер 148
  • VIN 704459
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2800 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 177 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Hilux

Преимущества:

- Кондиционер
- Камера задняя
- Круиз-контроль
- Усилитель руля
- Бортовой компьютер
- Электропривод зеркал
- Регулировка руля по вылету
- Регулировка руля по высоте
- Электростеклоподъемники задние
- Электростеклоподъемники передние
- Датчик света
- Омыватель фар
- Противотуманные фары
- Электрообогрев боковых зеркал
- Тонированные стекла
- Ткань (Материал салона)
- Подогрев передних сидений
- Отделка кожей рулевого колеса
- Передний центральный подлокотник
- USB
- Bluetooth
- Розетка 12V
- Аудиосистема
- Диски 17
- Иммобилайзер
- Центральный замок
- Система стабилизации (ESP)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX

704459

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
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