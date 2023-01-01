Toyota Hilux
Преимущества:
- Кондиционер
- Камера задняя
- Круиз-контроль
- Усилитель руля
- Бортовой компьютер
- Электропривод зеркал
- Регулировка руля по вылету
- Регулировка руля по высоте
- Электростеклоподъемники задние
- Электростеклоподъемники передние
- Датчик света
- Омыватель фар
- Противотуманные фары
- Электрообогрев боковых зеркал
- Тонированные стекла
- Ткань (Материал салона)
- Подогрев передних сидений
- Отделка кожей рулевого колеса
- Передний центральный подлокотник
- USB
- Bluetooth
- Розетка 12V
- Аудиосистема
- Диски 17
- Иммобилайзер
- Центральный замок
- Система стабилизации (ESP)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX
704459