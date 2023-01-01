Toyota Land Cruiser

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Уважаемые автолюбители!

Хотим представить Вам новый автомобиль, который был приобретен в ОАЭ. Этот автомобиль имеет электронный ПТС и является одним собственником, что говорит о его новизне и отличном состоянии.

Наш автомобиль оснащен всеми необходимыми опциями, чтобы обеспечить комфортную и безопасную езду. Система курсовой устойчивости, система помощи при экстренном торможении, датчик давления в шинах и круиз-контроль - это только некоторые из множества опций, которые имеет наш автомобиль.

Кроме того, в комплектации есть парктроник задний, камера 360°, система помощи при спуске с горы, запуск двигателя с кнопки, система доступа без ключа, электропривод зеркал, климат-контроль и мультифункциональное рулевое колесо. А светодиодные фары и фонари обеспечат отличную видимость на дороге в любое время суток.

Наш автомобиль также оснащен премиальной музыкой Harman Kardon, памятью водительского сиденья, помощниками водителю и камерой заднего вида. А еще он имеет бесключевой доступ, кожаный салон, климат-контроль 3х-зонный, ионизацию воздуха, обогрев руля, подогрев 2го ряда сидений, адаптивный круиз, удержание в полосе движения, систему предотвращения лобовых столкновений и выхода из полосы, широкий экран, CarPlay и Android auto, боковые двери с электро-приводом, 4 ряда сидений, 8местную версию, 4й ряд складывается в пол багажника и рейлинги на крыше.

Кроме того, наш автомобиль имеет панорамную крышу, раздельный климат-контроль, 7 мест и люк. Камера заднего вида поможет Вам парковаться в тесных условиях. А экраны для задних пассажиров обеспечат комфортное времяпрепровождение в дороге.

Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда готовы ответить на все Ваши вопросы и помочь Вам сделать правильный выбор.

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