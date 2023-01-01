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Toyota Land Cruiser
2022
11 300 000 ₽
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Toyota Land Cruiser 2022

11 300 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Land Cruiser
  • Поколение 300 Series
  • Модификация 4.0 AT (275 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 68 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 012675
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3956 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 275 л.с.
  • Воблер 57

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 21
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Land Cruiser

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Уважаемые автолюбители!

Мы рады представить Вам новый автомобиль, который был приобретен в ОАЭ. Этот автомобиль имеет электронный ПТС и является одним собственником, что говорит о его новизне и отличном состоянии.

Наш автомобиль оснащен всеми необходимыми опциями, чтобы обеспечить комфортную и безопасную езду. Система курсовой устойчивости, система помощи при экстренном торможении, датчик давления в шинах и круиз-контроль - это только некоторые из множества опций, которые имеет наш автомобиль.

Кроме того, в комплектации есть парктроник задний, камера 360°, система помощи при спуске с горы, запуск двигателя с кнопки, система доступа без ключа, электропривод зеркал, климат-контроль и мультифункциональное рулевое колесо. А светодиодные фары и фонари обеспечат отличную видимость на дороге в любое время суток.

Наш автомобиль также оснащен премиальной музыкой Harman Kardon, памятью водительского сиденья, помощниками водителю и камерой заднего вида. А еще он имеет бесключевой доступ, кожаный салон, климат-контроль 3х-зонный, ионизацию воздуха, обогрев руля, подогрев 2го ряда сидений, вентиляцию передних сидений, адаптивный круиз, удержание в полосе движения, систему предотвращения лобовых столкновений и выхода из полосы, широкий экран, CarPlay и Android auto, боковые двери с электро-приводом, 4 ряда сидений, 8местную версию, 4й ряд складывается в пол багажника и рейлинги на крыше.

Кроме того, наш автомобиль имеет панорамную крышу, раздельный климат-контроль, 7 мест и люк. Камера заднего вида поможет Вам парковаться в тесных условиях.

Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда готовы ответить на все Ваши вопросы и помочь Вам сделать правильный выбор.

id012675

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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