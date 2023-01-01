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Toyota Land Cruiser
2016
6 199 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota Land Cruiser 2016

6 199 000 ₽
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Доставка от 14 000 ₽
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Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Land Cruiser
  • Поколение 200 Series Рестайлинг 2
  • Модификация 4.5d AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация Executive
  • Год 2016
  • Пробег 131929 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 198294
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 4461 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 130

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Land Cruiser

Дорогие клиенты, представляем вашему вниманию Toyota Land Cruiser 2016 года выпуска. Этот внедорожник прекрасно подойдет для любителей активного отдыха, а также для тех, кто нуждается в надежной и проходимой машине для дальних поездок.

Пробег автомобиля составляет 131929 км, что говорит о том, что автомобиль был использован аккуратно и ухожено. Кузов машины окрашен в черный цвет и имеет заводское лакокрасочное покрытие, что гарантирует сохранность кузова на долгие годы.

Двигатель автомобиля работает на дизельном топливе, с объемом 4461 см3, что обеспечивает мощностью 249 л.с. Автоматическая коробка передач и полный привод позволяют вам чувствовать себя комфортно в любых условиях.

Автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует надежность и качество. Магистральные пробеги делаются с удобством благодаря дополнительным опциям, которые имеет эта Toyota Land Cruiser.

В комплектации присутствуют такие опции, как 3-зонный климат-контроль, тонированные стекла, легкосплавные диски, бортовой компьютер, датчик дождя и света, круиз-контроль, навигационная система, обогрев зеркал, омыватель фар, центральный замок и усилитель рулевого управления.

Также в комплекте есть подогрев руля, обогрев сидений и пятиместный салон из кожи. Регулировка руля осуществляется электрически, а электростеклоподъемники работают во всех окнах. Обнаруживая препятствия, система курсовой устойчивости, парктроник и камера заднего вида предоставят ощущение комфорта и безопасности во время парковки и движения задним ходом.

Также в комплектацию входит антиблокировочная система ABS, антипробуксовочная система и подушки безопасности фронтальной и боковой защиты. Магнитола с CD-проигрывателем и DVD и камерой 360°усилит ваши возможности в просмотре видео и подборе наиболее выгодного маршрута автомобилем.

Не упустите шанс стать обладателем этой уникальной машины от Toyota. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады предоставить вам дополнительную информацию и провести тест-драйв, чтобы вы могли оценить все преимущества автомобиля лично.

id198294

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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