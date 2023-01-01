Toyota Land Cruiser

Дорогие клиенты, представляем вашему вниманию Toyota Land Cruiser 2016 года выпуска. Этот внедорожник прекрасно подойдет для любителей активного отдыха, а также для тех, кто нуждается в надежной и проходимой машине для дальних поездок.

Пробег автомобиля составляет 131929 км, что говорит о том, что автомобиль был использован аккуратно и ухожено. Кузов машины окрашен в черный цвет и имеет заводское лакокрасочное покрытие, что гарантирует сохранность кузова на долгие годы.

Двигатель автомобиля работает на дизельном топливе, с объемом 4461 см3, что обеспечивает мощностью 249 л.с. Автоматическая коробка передач и полный привод позволяют вам чувствовать себя комфортно в любых условиях.

Автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует надежность и качество. Магистральные пробеги делаются с удобством благодаря дополнительным опциям, которые имеет эта Toyota Land Cruiser.

В комплектации присутствуют такие опции, как 3-зонный климат-контроль, тонированные стекла, легкосплавные диски, бортовой компьютер, датчик дождя и света, круиз-контроль, навигационная система, обогрев зеркал, омыватель фар, центральный замок и усилитель рулевого управления.

Также в комплекте есть подогрев руля, обогрев сидений и пятиместный салон из кожи. Регулировка руля осуществляется электрически, а электростеклоподъемники работают во всех окнах. Обнаруживая препятствия, система курсовой устойчивости, парктроник и камера заднего вида предоставят ощущение комфорта и безопасности во время парковки и движения задним ходом.

Также в комплектацию входит антиблокировочная система ABS, антипробуксовочная система и подушки безопасности фронтальной и боковой защиты. Магнитола с CD-проигрывателем и DVD и камерой 360°усилит ваши возможности в просмотре видео и подборе наиболее выгодного маршрута автомобилем.

Не упустите шанс стать обладателем этой уникальной машины от Toyota. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады предоставить вам дополнительную информацию и провести тест-драйв, чтобы вы могли оценить все преимущества автомобиля лично.

id198294