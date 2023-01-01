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Toyota Land Cruiser
2022
14 799 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota Land Cruiser 2022

14 799 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Land Cruiser
  • Поколение 300 Series
  • Модификация 3.4d AT (309 л.с.) 4WD
  • Комплектация 70th Anniversary
  • Год 2022
  • Пробег 747 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 013234
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 3346 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 309 л.с.
  • Воблер 35

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Land Cruiser

Уважаемые клиенты! Спешим сообщить, что в нашем автосалоне появился внедорожник Toyota Land Cruiser 2022 года выпуска, с пробегом всего 747 км. Автомобиль был доставлен в РФ под заказ в 2023 году и его весь кузов покрыт бронепленкой, что делает его надежным и безопасным для вас и ваших пассажиров.

Toyota Land Cruiser это не только красивый и мощный автомобиль, но и при этом у него высокая проходимость и специальный полный привод. Автомобиль оснащен дизельным двигателем объемом 3346 см3 мощностью 309 л.c, с автоматической коробкой передач, что делает его надежным и экономным в эксплуатации.

Автомобиль прошел все необходимые проверки на нашей станции технического обслуживания и имеет новый электронный ПТС. Вы сможете ощутить все преимущества при первой же поездке на этом автомобиле.

В комплектации имеется большой список дополнительных опций, которые позволят вам насладиться комфортной поездкой и удобным управлением автомобилем. Среди них: климат-контроль, светодиодные фары, навигационная система, круиз-контроль, антиблокировочная система и многое другое.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты помогут ответить на все ваши вопросы, оформить удобную вам форму оплаты и доставки. Покупка авто в нашем салоне – это надежный способ приобрести автомобиль высокого качества по выгодной цене. Успейте стать обладателем одного из лучших внедорожников Toyota Land Cruiser уже сегодня!

id013234

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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