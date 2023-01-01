Toyota Land Cruiser

Уважаемые клиенты! Спешим сообщить, что в нашем автосалоне появился внедорожник Toyota Land Cruiser 2022 года выпуска, с пробегом всего 747 км. Автомобиль был доставлен в РФ под заказ в 2023 году и его весь кузов покрыт бронепленкой, что делает его надежным и безопасным для вас и ваших пассажиров.

Toyota Land Cruiser это не только красивый и мощный автомобиль, но и при этом у него высокая проходимость и специальный полный привод. Автомобиль оснащен дизельным двигателем объемом 3346 см3 мощностью 309 л.c, с автоматической коробкой передач, что делает его надежным и экономным в эксплуатации.

Автомобиль прошел все необходимые проверки на нашей станции технического обслуживания и имеет новый электронный ПТС. Вы сможете ощутить все преимущества при первой же поездке на этом автомобиле.

В комплектации имеется большой список дополнительных опций, которые позволят вам насладиться комфортной поездкой и удобным управлением автомобилем. Среди них: климат-контроль, светодиодные фары, навигационная система, круиз-контроль, антиблокировочная система и многое другое.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты помогут ответить на все ваши вопросы, оформить удобную вам форму оплаты и доставки. Покупка авто в нашем салоне – это надежный способ приобрести автомобиль высокого качества по выгодной цене. Успейте стать обладателем одного из лучших внедорожников Toyota Land Cruiser уже сегодня!

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