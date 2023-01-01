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Toyota Land Cruiser
2015
3 954 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota Land Cruiser 2015

3 954 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Land Cruiser
  • Поколение 200 Series Рестайлинг 1
  • Год 2015
  • Пробег 198910 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 163824
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 4461 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 235 л.с.
  • Воблер 37

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Land Cruiser

Добрый день! Мы рады представить Вам автомобиль Toyota Land Cruiser 2015 года выпуска, который приобретался у официального дилера. Наш автомобиль в отличном состоянии и имеет оригинальный ПТС с заводским лакокрасочным покрытием кузова.

Кроме того, автомобиль оснащен множеством дополнительных опций, которые делают его еще более удобным и комфортабельным: 4-зонный климат-контроль, мультимедийная система с функцией подключения смартфона, навигация, камеры кругового обзора, вентиляция передних сидений, черный потолок, электропривод передних сидений с памятью водительского места, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, обогрев всех сидений, электропривод руля, обогрев руля, электропривод багажной двери, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, электропривод и обогрев зеркал, полный электропакет.

Дополнительно установлена сигнализация с обратной связью и автозапуском Pandora, прицепное устройство и бронепленка на капоте и фарах.

Надежность и безопасность наших автомобилей - наш главный приоритет, поэтому мы всегда следим за техническим состоянием и своевременно обслуживаем каждый автомобиль. Вы можете быть уверены в качестве нашего продукта.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш специалист ответит на все ваши вопросы и поможет оформить покупку. Не упустите возможность приобрести такой комфортабельный и безопасный автомобиль. Мы будем рады видеть Вас наших клиентом!

id163824

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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