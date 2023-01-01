Toyota Land Cruiser

Добрый день! Мы рады представить Вам автомобиль Toyota Land Cruiser 2015 года выпуска, который приобретался у официального дилера. Наш автомобиль в отличном состоянии и имеет оригинальный ПТС с заводским лакокрасочным покрытием кузова.

Кроме того, автомобиль оснащен множеством дополнительных опций, которые делают его еще более удобным и комфортабельным: 4-зонный климат-контроль, мультимедийная система с функцией подключения смартфона, навигация, камеры кругового обзора, вентиляция передних сидений, черный потолок, электропривод передних сидений с памятью водительского места, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, обогрев всех сидений, электропривод руля, обогрев руля, электропривод багажной двери, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, электропривод и обогрев зеркал, полный электропакет.

Дополнительно установлена сигнализация с обратной связью и автозапуском Pandora, прицепное устройство и бронепленка на капоте и фарах.

Надежность и безопасность наших автомобилей - наш главный приоритет, поэтому мы всегда следим за техническим состоянием и своевременно обслуживаем каждый автомобиль. Вы можете быть уверены в качестве нашего продукта.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш специалист ответит на все ваши вопросы и поможет оформить покупку. Не упустите возможность приобрести такой комфортабельный и безопасный автомобиль. Мы будем рады видеть Вас наших клиентом!

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