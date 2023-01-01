Toyota Land Cruiser

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Представляем вашему вниманию Toyota Land Cruiser 2022 года выпуска, который был ввезен из-за рубежа в 2023 году и имеет электронный ПТС. Этот автомобиль - это настоящий символ роскоши и надежности. Toyota Land Cruiser оснащен всеми необходимыми функциями, чтобы обеспечить комфортную и безопасную поездку. Раздельный климат-контроль позволяет каждому пассажиру настроить температуру по своему вкусу, а камеры кругового вида помогут вам парковаться без проблем. Круиз-контроль облегчит длительные поездки, а электропривод крышки багажника добавит удобства при загрузке вещей. Мультимедийная система с мониторами для второго ряда сидений и быстрая беспроводная зарядка для смартфона сделают поездку еще более приятной. Люк добавит дополнительный комфорт и воздух в салоне, а межосевая блокировка и понижающая передача обеспечат максимальную проходимость на любой дороге. Не упустите возможность стать обладателем этого роскошного автомобиля! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем вам качество и надежность нашего автомобиля, а также отличный сервис и поддержку на всех этапах покупки. Ждем вас в нашем автосалоне!

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