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Toyota Land Cruiser
2022
12 089 000 ₽
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Toyota Land Cruiser 2022

12 089 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Land Cruiser
  • Поколение 300 Series
  • Модификация 3.4d AT (309 л.с.) 4WD
  • Комплектация GXR
  • Год 2022
  • Пробег 10 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 020156
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 3346 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 309 л.с.
  • Воблер 302

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Land Cruiser

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Представляем вашему вниманию Toyota Land Cruiser 2022 года выпуска, который был ввезен из-за рубежа в 2023 году и имеет электронный ПТС. Этот автомобиль - это настоящий символ роскоши и надежности. Toyota Land Cruiser оснащен всеми необходимыми функциями, чтобы обеспечить комфортную и безопасную поездку. Раздельный климат-контроль позволяет каждому пассажиру настроить температуру по своему вкусу, а камеры кругового вида помогут вам парковаться без проблем. Круиз-контроль облегчит длительные поездки, а электропривод крышки багажника добавит удобства при загрузке вещей. Мультимедийная система с мониторами для второго ряда сидений и быстрая беспроводная зарядка для смартфона сделают поездку еще более приятной. Люк добавит дополнительный комфорт и воздух в салоне, а межосевая блокировка и понижающая передача обеспечат максимальную проходимость на любой дороге. Не упустите возможность стать обладателем этого роскошного автомобиля! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем вам качество и надежность нашего автомобиля, а также отличный сервис и поддержку на всех этапах покупки. Ждем вас в нашем автосалоне!

id020156

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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