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Toyota Land Cruiser
2022
11 840 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota Land Cruiser 2022

11 840 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Land Cruiser
  • Поколение 300 Series
  • Модификация 3.4d AT (309 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 167 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 011039
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 3346 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 309 л.с.
  • Воблер 201

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Land Cruiser

Мы хотели бы представить Вам новый автомобиль - Toyota Land Cruiser 2022 года выпуска. Этот автомобиль привезен прямиком из Японии и уже доступен для приобретения в России с 2023 года.

Наши автомобили всегда вызывают ощущение надежности, комфорта и безопасности. Новый Toyota Land Cruiser не является исключением. С первого взгляда Вы увидите, что он был создан для тех, кто ценит роскошь и удобство в автомобиле.

Наша компания гарантирует оригинальность ПТС и одного владельца этого автомобиля. Мы знаем, что это важно для наших клиентов, поэтому мы следим за каждой деталью процесса продажи.

В Toyota Land Cruiser есть четырехзонный климат-контроль, который обеспечивает комфортную температуру в салоне, как водителям, так и пассажирам. Также в автомобиле есть вентиляция сидений, что делает езду особенно приятной в жаркий день. Мониторы для задних пассажиров и люк для панорамного обзора - это также функции, которые делают этот автомобиль уникальным.

Если Вы заинтересовались и хотите узнать больше о Toyota Land Cruiser 2022 года выпуска, свяжитесь с нами прямо сейчас! Назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что Вы останетесь довольны покупкой нового Toyota Land Cruiser!

id011039

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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