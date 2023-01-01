Toyota Land Cruiser

Мы хотели бы представить Вам новый автомобиль - Toyota Land Cruiser 2022 года выпуска. Этот автомобиль привезен прямиком из Японии и уже доступен для приобретения в России с 2023 года.

Наши автомобили всегда вызывают ощущение надежности, комфорта и безопасности. Новый Toyota Land Cruiser не является исключением. С первого взгляда Вы увидите, что он был создан для тех, кто ценит роскошь и удобство в автомобиле.

Наша компания гарантирует оригинальность ПТС и одного владельца этого автомобиля. Мы знаем, что это важно для наших клиентов, поэтому мы следим за каждой деталью процесса продажи.

В Toyota Land Cruiser есть четырехзонный климат-контроль, который обеспечивает комфортную температуру в салоне, как водителям, так и пассажирам. Также в автомобиле есть вентиляция сидений, что делает езду особенно приятной в жаркий день. Мониторы для задних пассажиров и люк для панорамного обзора - это также функции, которые делают этот автомобиль уникальным.

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