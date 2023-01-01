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Toyota Land Cruiser
2021
11 240 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Toyota Land Cruiser 2021

11 240 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
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Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Land Cruiser
  • Поколение 300 Series
  • Модификация 3.5 AT (415 л.с.) 4WD
  • Год 2021
  • Пробег 31744 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 001749
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3445 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 415 л.с.
  • Воблер 57

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Land Cruiser

Хотите ощутить мощность и роскошь в одном автомобиле? Тогда вам обязательно нужно обратить внимание на Toyota Land Cruiser 2021 года выпуска! Этот внедорожник поражает своей непревзойденной мощностью - двигатель мощностью 415 л.с. с левым рулем делает каждую поездку незабываемой.

Кроме того, Toyota Land Cruiser 2021 года выпуска предлагает вам полный привод, что позволит вам без проблем справляться с любой сложной дорогой. А благодаря белому цвету кузова этот автомобиль привлечет восхищенные взгляды окружающих.

Мы предлагаем вам юбилейную версию Toyota Land Cruiser с максимальной комплектацией. В этой модели есть все, что только можно пожелать: проекция, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, контроль слепых зон, вентиляция передних и задних сидений, 3-х зонный климат, память сидений, люк, потолок из белой алькантары, светлый кожаный салон и аудио JBL. Вы будете чувствовать себя настоящим королем дороги!

Кроме того, этот автомобиль обслуживался в Тойота центре в Сочи, что гарантирует его отличное состояние. Заказ-наряды присутствуют - это дополнительный плюс, который говорит о том, что этот автомобиль был бережно ухожен и поддерживался в идеальном порядке.

Не упустите возможность стать обладателем Toyota Land Cruiser 2021 года выпуска. Звоните нам прямо сейчас и мы с радостью ответим на все ваши вопросы и организуем тест-драйв. Почувствуйте настоящую мощь и роскошь вместе с Toyota Land Cruiser!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

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Отдел продаж: +7 861 202 51 37
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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