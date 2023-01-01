Toyota Land Cruiser

Хотите ощутить мощность и роскошь в одном автомобиле? Тогда вам обязательно нужно обратить внимание на Toyota Land Cruiser 2021 года выпуска! Этот внедорожник поражает своей непревзойденной мощностью - двигатель мощностью 415 л.с. с левым рулем делает каждую поездку незабываемой.

Кроме того, Toyota Land Cruiser 2021 года выпуска предлагает вам полный привод, что позволит вам без проблем справляться с любой сложной дорогой. А благодаря белому цвету кузова этот автомобиль привлечет восхищенные взгляды окружающих.

Мы предлагаем вам юбилейную версию Toyota Land Cruiser с максимальной комплектацией. В этой модели есть все, что только можно пожелать: проекция, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, контроль слепых зон, вентиляция передних и задних сидений, 3-х зонный климат, память сидений, люк, потолок из белой алькантары, светлый кожаный салон и аудио JBL. Вы будете чувствовать себя настоящим королем дороги!

Кроме того, этот автомобиль обслуживался в Тойота центре в Сочи, что гарантирует его отличное состояние. Заказ-наряды присутствуют - это дополнительный плюс, который говорит о том, что этот автомобиль был бережно ухожен и поддерживался в идеальном порядке.

Не упустите возможность стать обладателем Toyota Land Cruiser 2021 года выпуска. Звоните нам прямо сейчас и мы с радостью ответим на все ваши вопросы и организуем тест-драйв. Почувствуйте настоящую мощь и роскошь вместе с Toyota Land Cruiser!

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